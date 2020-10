Infol@voro 2.0: numerose occasioni nel Vallo di Diano. Assunzioni per cuochi e camerieri in Austria

Ritorna un nuovo appuntamento con Infol@voro 2.0, la rubrica di Ondanews dedicata ad opportunità di lavoro, bandi, concorsi, tirocini, incentivi, premi ed informazioni destinate ai consumatori.

AMBITO NAZIONALE

– Si selezionano risorse per la prossima stagione invernale tra Cuochi, Pizzaioli e Camerieri per un famoso ristorante in Austria con sede nel distretto di Zell am See, nel Salisburghese. Si offrono vitto e alloggio gratuiti, stipendio fino a 3.000 euro, a seconda della mansione da ricoprire, e contratto a tempo determinato. Eures Lombardia, rete internazionale per la ricerca del lavoro in Europa, attraverso il servizio pubblico di impiego AMS Austria, comunica la selezione del seguente numero di risorse del settore turistico/alberghiero da impiegare per la prossima stagione invernale 2020/2021: 1 Cuoco, 1 Cuoco Capo Partita (Chef de Partie), 1 Pizzaiolo, 3 Camerieri. I candidati selezionati lavoreranno da novembre 2020 ad aprile 2021 con contratto a tempo determinato, per 6 giorni a settimana, e presteranno servizio per 48/52 ore settimanali. Le risorse godranno di vitto e alloggio gratuiti, mentre sarà loro disposto lo stipendio a seconda della mansione ricoperta – Cuoco: stipendio netto tra 2.600 euro – 3.000 euro; Pizzaiolo: stipendio netto tra 2.000 euro – 2.200 euro; Cuoco Capo Partita: stipendio netto tra 1.700 euro – 1.900 euro; Camerieri: stipendio netto tra 1.600 euro – 1.900 euro. Per candidarsi è necessario inviare il proprio curriculum, in lingua inglese o italiana, all’indirizzo maria_megna@regione.lombardia.it specificando nell’oggetto la mansione per la quale ci si candida. Il curriculum deve essere corredato di foto e redatto secondo il modello Europass. È possibile candidarsi fino al 24 ottobre

– Carrozza Group Assicurazioni, operante sul mercato delle Assicurazioni da oltre trent’anni in tutta la provincia di Salerno, con Agente Generale Gerardo Carrozza e con sedi a Capaccio Paestum, Salerno, Altavilla Silentina e Battipaglia, cerca Intermediari e Collaboratori da inserire nella propria rete commerciale. Chi è interessato a far parte del noto gruppo assicurativo può inviare il proprio curriculum a info@carrozzagroup.com oppure telefonare al numero 0828/724330

– L’Araba Fenice Hotel & Resort di Altavilla Silentina è alla ricerca di addette alle pulizie. Le attività principali riguarderanno: Pulizia Camere, Pulizia Sale Ricevimenti e Ristorante, Aree Comuni interne ed esterne, Office e Cucina. Si richiede: Consolidata conoscenza delle tecniche/materiali di pulizia; Ottime capacità organizzative personali; Domicilio in zona facilitata al raggiungimento della struttura; Predisposizione al lavoro di squadra. La retribuzione ed il contratto di lavoro saranno valutati in seduta di colloquio in base alla commisurata esperienza. Per candidarsi inviare curriculum vitae a reception@arabafenicespa.com oppure contattare il numero 08/281992328

– Gruppo TECNOCASA affiliato nelle zone Centro Storico, Flaminio, Fleming, Prati, San Pietro, Aurelia, Boccea, Gregorio VII, Monteverde Vecchio, Parioli, Trieste, Talenti, Montesacro, Fidene e Tiburtina a Roma seleziona giovani ambosessi da inserire come COLLABORATORI nel ramo immobiliare. REQUISITI: diploma superiore, predisposizione a lavorare in team, ambizione e voglia di crescere, disponibilità al full- time. SI OFFRE: formazione istituzionale erogata direttamente dalla società franchising e in agenzia, accesso a strumenti dedicati, fisso mensile oltre a provvigioni. affiancamento operativo, esclusività di zona, percorso personalizzato di crescita professionale. Mentalità imprenditoriale, predisposizione all’applicazione del metodo operativo Tecnocasa, spirito collaborativo ed orientamento al cliente sono le caratteristiche dei giovani ricercati. E’ importante saper utilizzare il pc, internet e posta elettronica. Gli interessati possono inviare il curriculum all’indirizzo info@selezionetecnocasa.it. Per informazioni: 06/4182037

BANDI E CONCORSI

– Assunzioni per operai tecnici (Idraulici, Elettricisti e Giardinieri) in Toscana, con i concorsi indetti dal Comune di Viareggio, in provincia di Lucca. Le selezioni pubbliche sono finalizzate alla copertura di quattro posti a tempo indeterminato e pieno. I concorsi sono rivolti a candidati in possesso di licenza media e diplomati. A concorso vi sono: 2 posti con profilo di assistente tecnico specializzato giardiniere, categoria B/3; 1 posto con profilo di assistente tecnico specializzato elettricista, categoria B/3; 1 posto con profilo di assistente tecnico specializzato idraulico, categoria B/3. Il Comune si riserva la facoltà di sottoporre i candidati ammessi per ciascun concorso a una preselezione. Le selezioni si espleteranno mediante la valutazione dei titoli e il superamento di due prove d’esame, pratica e orale, in base al profilo per il quale si concorre. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 19 ottobre con una delle seguenti modalità: presentate a mano all’Ufficio Protocollo del Comune, Piazza Nieri e Paolini – 55049 Viareggio; inviate a mezzo PEC all’indirizzo comune.viareggio@postacert.toscana.it

VALLO DI DIANO

– Azienda leader nel settore dei serramenti cerca per zona Vallo di Diano posatori di infissi e porte, con pluriennale esperienza. Per partecipare alla selezione occorre inviare un curriculum aggiornato e il numero di cellulare al seguente indirizzo e-mail: selezioneinfissi@gmail.com

– Studio di ingegneria con sede nel Vallo di Diano, specializzato nella progettazione di strutture e di opere geotecniche in sotterraneo, ricerca un ingegnere strutturista per collaborazione full-time. Si richiede Laurea Magistrale o Specialistica in Ingegneria Civile con specializzazione in strutture, una minima esperienza professionale in campo lavorativo presso strutture analoghe, conoscenza dei principali software di calcolo (preferibilmente Midas GEN, Midas GTS NX, Plaxis, SAP2000, FataNext, 3DMacro, 3Muri), di CAD (Autocad) e di BIM (Revit). Gli interessati potranno inviare il proprio curriculum al seguente indirizzo e-mail: selezione.disegnatore.cadbim@gmail.com

– Imparato Group srl di Sala Consilina ricerca una figura per ampliamento dello staff. Il ruolo da ricoprire è quello di lavaggista. E’ richiesta esperienza, buona volontà e residenza dei dintorni. Per info contattare il numero 329/6291378

– Sportissimo Bloisi, negozio leader nella vendita di articoli sportivi con sede a Padula, ricerca commessa da inserire nel team. Le interessate potranno recarsi presso la sede di Sportissimo Blosi in via Nazionale a Padula Scalo (adiacente al piazzale Eurospin)

– Azienda di rilievo nazionale per ampliamento organico seleziona le seguenti figure: Responsabile Commerciale/Agente di commercio che operino nei canali del Normal Trade Alimentare nella GD/DO. La selezione è diretta a seri e motivati professionisti già introdotti sul mercato, di entrambi i sessi; si offre un trattamento provvigionale di sicuro interesse con possibilità di incentivi ulteriori. Gli interessati/e potranno inviare il proprio curriculum vitae completo di foto dando autorizzazione al trattamento dei dati personali D.Lgs 196/03 al seguente indirizzo: selezioni.atena@gmail.com. Si prega di evitare l’invio di curriculum non conformi ai requisiti richiesti e di utilizzare per contatti la sola mail indicata; Operatore specializzato in contabilità, amministrazione. La figura dovrà corrispondere ai sotto citati requisiti: essere in possesso di Laurea in Economia, almeno triennale, avere avuto già avuto esperienze di lavoro, costituisce titolo preferenziale la conoscenza di programmi gestionali visual software e l’aver occupato posizioni di lavoro analoghe; la conoscenza del pacchetto office; capacità comunicative e di problem solving e capacità di lavorare in team; disponibilità a lavorare con turnazione; età compresa tra i 23 ed i 35 anni. Gli interessati/e potranno inviare il proprio curriculum vitae completo di foto dando autorizzazione al trattamento dei dati personali D.Lgs 196/03 al seguente indirizzo: selezioni.atena@gmail.com. Si prega di evitare l’invio di curriculum non conformi ai requisiti richiesti e di utilizzare per contatti la sola mail indicata

– L’Officina Euromaster Marchesano Pneumatici di Atena Lucana è alla ricerca di un gommista da inserire in organico. La figura ricercata deve vantare una precedente esperienza nel settore. Per maggiori informazioni è possibile telefonare al numero 333/6688646

– Nota concessionaria del Vallo di Diano ricerca un Meccanico o Meccatronico da inserire nel proprio organico. La persona ricercata per ricoprire il ruolo può essere anche alla sua prima esperienza lavorativa. Ottima retribuzione mensile. Gli interessati possono inviare il proprio curriculum all’indirizzo e-mail ricercapersonale020@gmail.com

– Peugeot Lapelosa srl con sede ad Atena Lucana seleziona 2 figure professionali da inserire nel proprio organico: 1 MECCATRONICO (diplomato da formare); 1 LAVAGGISTA. Età richiesta: 18/25 anni max. Per il ruolo di meccatronico il candidato ideale dovrà avere una formazione (elettronica/meccanica) e disponibile a trasferte fuori sede per corsi formativi. I candidati potranno inviare il loro curriculum alla mail amministrazione@lapelosasrl.it

– Per il tuo futuro professionale scegli la solidità di un grande gruppo industriale. Pracal srl, azienda con sede a Polla, ricerca personale per tutti i suoi reparti: produzione, amministrazione e commerciale. Non perdere l’opportunità di far parte di una squadra vincente. Invia ora la tua candidatura a pracal@pracal.com

– La Casalcar s.r.l., azienda leader nel settore automobilistico ed operante nel territorio della provincia di Salerno, ricerca figura professionale specializzata in contabilità, amministrazione e controllo da inserire nel proprio organico con sede di lavoro a Salerno. La figura richiesta dovrà possedere: una laurea in Economia, almeno triennale, ed altre esperienze di lavoro. Costituisce titolo preferenziale la conoscenza di programmi gestionali visual software e l’aver occupato posizioni di lavoro analoghe, conoscenza del pacchetto office, capacità comunicative e di problem solving e capacità di lavorare in team, disponibilità a lavorare con turnazione, età compresa tra i 23 ed i 35 anni. Gli interessati/e potranno inviare il proprio curriculum vitae completo di foto dando autorizzazione al trattamento dei dati personali D.Lgs 196/03 all’indirizzo studio@romanelliconsulting.it. Si prega di evitare l’invio di curriculum non conformi ai requisiti richiesti e di utilizzare per contatti la sola mail indicata

– Selezioniamo per azienda con sede nel Vallo di Diano un/una addetto/a alla contabilità clienti. Il candidato ideale dovrà corrispondere ai seguenti requisiti ed essere in grado di svolgere le seguenti mansioni: esperienza nell’ambito amministrativo/contabile, contabilizzazione incassi, emissione note credito, controllo estratti conto, ecc., monitoraggio e recupero crediti, conoscenza Pacchetto Office, ottima capacità di comunicazione orale e scritta, capacità di gestire le proprie emozioni in situazioni di stress, predisposizione al lavoro di gruppo, capacità di pianificazione e assumersi le responsabilità. Completano il profilo un forte orientamento al problem solving, nonché una accurata attenzione nella gestione di un pacchetto clienti, una personalità dinamica e proattiva con ottime capacità di analizzare le procedure ed avere spirito critico. Gli interessati/e potranno inviare il proprio curriculum vitae completo di foto dando autorizzazione al trattamento dei dati personali D.Lgs 196/03 al seguente indirizzo mail selezionepersonalevallo@gmail.com, la candidatura è aperta ad ambo i sessi

