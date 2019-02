Ritorna un nuovo appuntamento con Infol@voro 2.0, la rubrica di Ondanews dedicata ad opportunità di lavoro, bandi, concorsi, tirocini, incentivi, premi ed informazioni destinate ai consumatori.

AMBITO NAZIONALE

– Amadori, una delle principali aziende leader nel settore agroalimentare italiano, cerca personale in tutta Italia. Le offerte di lavoro si concentrano sulla figura dell’Agente di Commercio, risorsa chiave per lo sviluppo del business di Amadori. E’ necessario essere automuniti e disponibili a muoversi nelle zone di competenza, una discreta esperienza nella vendita o in ambito commerciale e attitudine alle relazioni interpersonali, capacità di trattativa e negoziazione, precisione, buone conoscenze informatiche. L’azienda offre inserimento con contratto di agenzia Enasarco a tempo indeterminato e corsi tecnico-commerciali, provvigioni maturate sull’incassato, premi al raggiungimento di target predefiniti, portafoglio clienti, riconoscimento e visibilità all’interno dell’azienda. Tutte le offerte di lavoro in Amadori sono consultabili cliccando QUI

– Nuove interessanti offerte di lavoro attive in numerose città d’Italia per Addetti alle pulizie. Sono disponibili infatti 60 nuovi posti di lavoro a tempo determinato presso diverse Stazioni di Servizio. La ricerca di personale è della nota agenzia per il lavoro Articolo 1 – Soluzioni HR, attualmente attiva nel reclutare ben 60 Addetti alle pulizie da destinare presso le Stazioni di Servizio sparse in Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Veneto, Liguria, Lombardia, Toscana, Emilia Romagna, Marche, Lazio, Campania, Abruzzo, Puglia. Le figure selezionate verranno assunte con contratto a tempo determinato diretto con l’azienda, con impegno su turni in orari compresi tra le 6.00 e le 22.00. Le selezioni Sono rivolte a persone in possesso di esperienza nella mansione, disponibilità a lavorare su turni e nei festivi, auto/moto muniti. tutti gli interessati possono candidarsi inviando il proprio curriculum vitae all’indirizzo e-mail roma@articolo1.it

BANDI E CONCORSI

– Assunzioni nella sanità calabrese, l’ASP di Crotone ha aperto un nuovo concorso pubblico per l’assunzione di 29 Operatori informatici. Si tratta di assunzioni molto interessanti poichè effettuate con contratto a tempo indeterminato, cat. B – livello economico Bs. C’è tempo fino all’11 febbraio per candidarsi. Il concorso prevede per tutti i partecipanti lo svolgimento delle seguenti prove d’esame: prova preselettiva eventualmente indetta e consistente in quesiti risposta sintetica o multipla su argomenti inerenti il profilo a concorso, prova pratica e prova orale sulle materie oggetto della prova e verifica della conoscenza della lingua inglese e delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse. I partecipanti possono inviare l’apposito modulo di domanda allegato al bando entro l’11 febbraio, secondo una delle seguenti modalità: raccomandata a/r all’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane e Formazione – Viale Stazione/ang. Via G. Di Vittorio, Centro Direzionale Il Granaio – 88900 Crotone; consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo Aziendale; via posta elettronica certificata all’indirizzo PEC protocollo@pec.asp.crotone.it

– Nuove opportunità di lavoro a tempo indeterminato nel Lazio. Gli Istituti Riuniti Assistenza Sociale Roma Capitale hanno reso pubblici due bandi di concorso per l’assunzione di OSS e di un autista. La scadenza per la consegna delle candidature è fissata per il giorno 10 febbraio. Per l’autista è richiesto il possesso della patente di guida di categoria “B” e del certificato di abilitazione professionale KB rilasciati ai sensi della normativa vigente in materia in corso di validità, mentre per gli OSS il possesso del titolo specifico di Operatore Socio Sanitario. Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea è richiesto il possesso del titolo di studio equipollente a quello italiano. Qualora le domande di partecipazione ai concorsi ritenute ammissibili siano più di 100 si provvederà ad espletare una prova scritta preselettiva. I partecipanti ai concorsi per amministrativi sosterranno, in seguito alla valutazione dei titoli, due prove d’esame, una pratica ed una orale. Le domande di partecipazione ai concorsi OSS e autista dovranno essere indirizzate all’IPAB Istituti Riuniti di Assistenza Sociale Roma Capitale – Via G. A. Guattani, 17 – 00161 – Roma (RM), entro le ore 13.00 del 10 febbraio secondo una tra le seguenti modalità: consegna diretta presso l’ufficio protocollo dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 15.30 dal lunedì al venerdì, spedizione a mezzo del servizio postale mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: ipabromacapitale@pec.it

VALLO DI DIANO

– Casa Surace cerca attori e comparse nel Vallo di Diano. Se hai da 0 a 100 anni e ti interessa prendere parte ai video di Casa Surace invia una mail all’indirizzo casting@casasurace.com. Bisogna specificare in oggetto il tipo di candidatura (ATTORE O COMPARSA), nel testo il comune di provenienza e un recapito telefonico, allegare due foto e, se possibile, anche un video in cui viene mostrato cosa si sa fare

– Azienda di Atena Lucana operante nel settore Food cerca collaboratori di vendita automuniti, anche prima occupazione, da inserire nel proprio organico. I candidati devono avere massimo 40 anni di età. Gli interessati possono inviare il proprio curriculum all’indirizzo di posta elettronica salluzzi.sas@tiscali.it

– L’azienda “Tostini Caffè” ricerca personale qualificato e con esperienza da inserire nel proprio organico. In particolare si cercano persone per la segreteria, contabilità e marketing (in questo caso con ottima conoscenza di lingua inglese). Per candidarsi occorre inviare il proprio curriculum all’indirizzo sales@tostini.com oppure chiedere informazioni al numero telefonico 0975/395134

– Azienda del Vallo di Diano specializzata nel settore della produzione abbigliamento ricerca cucitrici/sarte macchiniste qualificate da inserire nel proprio organico. La figura ricercata deve essere in possesso dei seguenti requisiti: consolidata esperienza su macchine per cucire industriali, abilità manuale, precisione e pazienza, versatilità in più fasi di lavorazione di un capo di abbigliamento (colli, polsi, tasche), comprovata attitudine a lavorare in autonomia e in gruppo. L’assunzione sarà preceduta da un incontro conoscitivo e da un limitato periodo di prova. Per candidarsi inviare il curriculum all’indirizzo sartamacchinista@gmail.com oppure chiamare ai seguenti numeri telefonici 333/9634656 – 328/3274289

– Per ampliamento organico, azienda di trasporto merci con sede a Teggiano, ricerca autista professionista residente nel Vallo di Diano. La figura professionale deve essere in possesso della patente di guida E e CQC, con comprovata esperienza di guida nel settore dei mezzi autoarticolati. E’ richiesta flessibilità e disponibilità a viaggiare su lunghe tratte nazionali. Per informazioni e per l’invio del curriculum è possibile inviare un’e-mail a trasportimadesrl@tiscali.it

– La società sportiva Metasport – Centro Sportivo Meridionale di San Rufo ricerca personale per potenziare il proprio organico. In particolare: un istruttore di nuoto con brevetto FIN (Federazione Italiana Nuoto); un istruttore sala pesi con brevetto rilasciato da una scuola certificata. E’ preferita Laurea Scienze Motorie. Gli interessati possono inviare il proprio curriculum all’indirizzo mail amministrazione.metasport@gmail.com

– L’azienda Sidel s.r.l. di Buonabitacolo, leader nel settore delle porte e dei serramenti, ricerca 3 figure commerciali per ampliamento del personale. Nello specifico, i candidati dovranno avere un’età massima di 35 anni ed una formazione tecnico-informatica. E’ richiesta, inoltre, una buona propensione al contatto con il pubblico. Tra i principali requisiti è richiesta disponibilità a trasferte e partecipazione a fiere e corsi di settore. Gli interessati possono inviare il curriculum a segreteria@sidelsrl.it

– redazione –