Infol@voro 2.0: numerose occasioni di impiego nel Vallo di Diano. Assunzioni e stage nella Ferrari

Ritorna un nuovo appuntamento con Infol@voro 2.0, la rubrica di Ondanews dedicata ad opportunità di lavoro, bandi, concorsi, tirocini, incentivi, premi ed informazioni destinate ai consumatori.

AMBITO NAZIONALE

– Ferrari, la storica casa automobilistica di Maranello, seleziona personale per assunzioni e stage. Le offerte di lavoro Ferrari sono rivolte, generalmente, a candidati con esperienza variabile, a seconda del ruolo. Oltre che a neolaureati, studenti e giovani anche senza esperienza, per i quali sono disponibili stage. Per tutte le posizioni aperte si richiedono la conoscenza della lingua inglese e adeguate competenze informatiche. Periodicamente vengono aperte le candidature per svolgere tirocini presso il team di Formula 1, la squadra R&D o altri team di Maranello. Si tratta di stage della durata di 6 mesi, rivolti a giovani laureati da non più di 12 mesi, o laureandi, che potranno cogliere l’occasione del percorso di formazione e lavoro in Ferrari per preparare la propria tesi di laurea. Le lauree richieste sono, solitamente, Ingegneria Meccanica, Ingegneria del Veicolo, Ingegneria Industriale, Ingegneria Gestionale e Ingegneria dei Materiali ma anche Economia e Marketing. Gli interessati possono candidarsi visitando la pagina dedicata alle ricerche in corso del gruppo, Ferrari “Lavora con noi”. Da qui è necessario selezionare le opportunità di carriera per visionare l’elenco annunci attivi, cliccando su quello di proprio interesse è possibile candidarsi registrando il curriculum nell’apposito form

– Carrozza Group Assicurazioni, operante sul mercato delle Assicurazioni da oltre trent’anni in tutta la provincia di Salerno, con Agente Generale Gerardo Carrozza e con sedi a Capaccio Paestum, Salerno, Altavilla Silentina e Battipaglia, cerca Intermediari e Collaboratori da inserire nella propria rete commerciale. Chi è interessato a far parte del noto gruppo assicurativo può inviare il proprio curriculum a info@carrozzagroup.com oppure telefonare al numero 0828/724330

– Gruppo TECNOCASA affiliato nelle zone Centro Storico, Flaminio, Fleming, Prati, San Pietro, Aurelia, Boccea, Gregorio VII, Monteverde Vecchio, Parioli, Trieste, Talenti, Montesacro, Fidene e Tiburtina a Roma seleziona giovani ambosessi da inserire come COLLABORATORI nel ramo immobiliare. REQUISITI: diploma superiore, predisposizione a lavorare in team, ambizione e voglia di crescere, disponibilità al full- time. SI OFFRE: formazione istituzionale erogata direttamente dalla società franchising e in agenzia, accesso a strumenti dedicati, fisso mensile oltre a provvigioni. affiancamento operativo, esclusività di zona, percorso personalizzato di crescita professionale. Mentalità imprenditoriale, predisposizione all’applicazione del metodo operativo Tecnocasa, spirito collaborativo ed orientamento al cliente sono le caratteristiche dei giovani ricercati. E’ importante saper utilizzare il pc, internet e posta elettronica. Gli interessati possono inviare il curriculum all’indirizzo info@selezionetecnocasa.it. Per informazioni: 06/4182037

BANDI E CONCORSI

– ACI Modena (Emilia Romagna) ha indetto un concorso per Insegnante di Autoscuola. E’ prevista l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un Insegnante di Teoria di Autoscuola e Istruttore di Guida. La risorsa sarà inquadrata nell’area B Tecnica, livello B1, presso la sede dell’Automobile Club di Modena. La procedura selettiva si espleterà mediante lo svolgimento di due prove d’esame, scritta e orale, vertenti sulle materie indicate nel bando. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro il 10 dicembre con una delle seguenti modalità: consegna a mano all’Ufficio Segreteria dell’Automobile Club di Modena in orario di apertura al pubblico; posta elettronica certificata all’indirizzo PEC acimodena@pec.it; a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all’Automobile Club di Modena, Viale G. Verdi n. 7 – 41121 Modena

– Il Ministero della Difesa ha indetto un concorso rivolto a 7 atleti per l’accesso ai Centri Sportivi Agonistici della Marina Militare. Le procedure selettive si espleteranno mediante la valutazione dei titoli e dei requisiti dei candidati. Sarà possibile candidarsi al concorso fino al 7 dicembre. Il Ministero ha infatti indetto un bando pubblico che consente l’accesso ai Centri Sportivi Agonistici della Marina Militare di 7 VFP4, in qualità di atleta del Corpo Equipaggi Militari Marittimi, nelle seguenti discipline: nuoto di fondo – 1 atleta di sesso femminile nella specialità 5 km e 10 km; nuoto – 1 atleta di sesso maschile nella specialità 200 metri dorso e 1 atleta di sesso femminile nella specialità 200 metri stile libero; canoa acqua mossa – 1 atleta di sesso maschile nella specialità slalom canadese monoposto C1; canottaggio – 3 atleti di sesso maschile categoria senior nella specialità vogata di punta distanza olimpica 2000 metri. Le procedure selettive si espleteranno mediante la valutazione dei titoli e dei requisiti dei candidati che saranno sottoposti ad accertamento dell’idoneità psico-fisica e attitudinale presso il Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona. La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata esclusivamente per via telematica attraverso apposita procedura online. Le istanze dovranno essere inviate al sistema informatico centrale entro il 7 dicembre

VALLO DI DIANO

– Azienda leader del Vallo di Diano, specializzata nella commercializzazione all’ingrosso di materiali, ricerca figura professionale specializzata da inserire nel proprio organico. La figura dovrà corrispondere ai sotto citati requisiti: utilizzo dei carrelli elevatori del tipo: commissionatori (orizzontali e verticali) e retrattili, capacità comunicative e di problem solving, intraprendenza e voglia di crescere, capacità di lavorare in team, disponibilità a lavorare con turnazione, età compresa tra i 25 ed i 35/40 anni, determinazione nel raggiungimento di obiettivi- Gli interessati/e potranno inviare il proprio curriculum vitae completo di foto dando autorizzazione al trattamento dei dati personali D.Lgs 196/03 al seguente indirizzo mail logisticavallodiano@gmail.com. La candidatura è aperta ad ambo i sessi

– Lagalla Costruzioni, azienda leader nel campo dell ‘edilizia, ricerca ingegneri per la sede di Padula. Gli interessati possono inviare il curriculum all’indirizzo risorseumane@lagallacostruzioni.it o contattare il 345/5152821

– La Casalmotor Srl di Sala Consilina per ampliamento della rete di vendita esterna ricerca una risorsa che risponda ai seguenti requisiti: età massima 35 anni; conoscenza del pacchetto office/internet; ottime doti relazionali; spiccate capacità comunicative; forte orientamento all’obiettivo. Si prega d’inviare la propria candidatura, allegando il curriculum vitae aggiornato e dando l’autorizzazione al trattamento dei dati D.lgs 196/03, a comunicazione@gruppocasale.it oppure sul sito del Gruppo Casale

– Azienda Dolciaria di Atena Lucana offre opportunità di lavoro ad Agente di commercio. Gli interessati possono telefonare al numero 0975 511454 dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00

– Imparato Group srl di Sala Consilina ricerca una segretaria per ampliamento dello staff. Sono richieste conoscenze informatiche e del pacchetto Office. Per info contattare il numero 329/6291378

– L’azienda DFL s.r.l. (Gruppo Lamura) di Sala Consilina, seleziona la seguente risorsa professionale: Esperto contabile. La risorsa ideale dovrà corrispondere ai seguenti requisiti ed essere in grado di svolgere le seguenti mansioni: Laurea in Economia, almeno triennale, Età compresa tra i 25 ed i 38 anni, Tenuta della Contabilità Fornitori e Generale, Redazione, Riclassificazione e Analisi del Bilancio, Elaborazione e calcolo degli indici di bilancio, Utilizzo scritture di assestamento, Registrazioni Operazioni Contabili, Adempimenti Fiscali Periodici, Elaborazione di resoconti periodici sulla situazione fiscale aziendale, Controllo Estratti Bancari, Preferibile esperienza lavorativa analoga, Conoscenza del pacchetto office, Conoscenza sistemi gestionali ERP, Capacità comunicative e di problem solving, Capacità di lavorare in team, Proattività. Si prega d’inviare la propria candidatura, allegando il curriculum vitae aggiornato e dando l’autorizzazione al trattamento dei dati D.lgs 196/03, a job@gruppolamura.it

– Azienda leader nel settore dei serramenti cerca per zona Vallo di Diano posatori di infissi e porte, con pluriennale esperienza. Per partecipare alla selezione occorre inviare un curriculum aggiornato e il numero di cellulare al seguente indirizzo e-mail: selezioneinfissi@gmail.com

– Studio di ingegneria con sede nel Vallo di Diano, specializzato nella progettazione di strutture e di opere geotecniche in sotterraneo, ricerca un ingegnere strutturista per collaborazione full-time. Si richiede Laurea Magistrale o Specialistica in Ingegneria Civile con specializzazione in strutture, una minima esperienza professionale in campo lavorativo presso strutture analoghe, conoscenza dei principali software di calcolo (preferibilmente Midas GEN, Midas GTS NX, Plaxis, SAP2000, FataNext, 3DMacro, 3Muri), di CAD (Autocad) e di BIM (Revit). Gli interessati potranno inviare il proprio curriculum al seguente indirizzo e-mail: selezione.disegnatore.cadbim@gmail.com

– redazione –