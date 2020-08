Infol@voro 2.0: diverse opportunità nel Vallo di Diano. Assunzioni e stage in Italia con Google

Ritorna un nuovo appuntamento con Infol@voro 2.0, la rubrica di Ondanews dedicata ad opportunità di lavoro, bandi, concorsi, tirocini, incentivi, premi ed informazioni destinate ai consumatori.

AMBITO NAZIONALE

– Google, colosso informatico di Mountain View, seleziona personale per assunzioni e stage in Italia. In questo periodo il Gruppo è alla ricerca di vari profili per assunzioni in Lombardia, presso la sede di Milano. Ci sono anche opportunità nel Lazio, a Roma. Ai candidati si richiedono competenze informatiche specifiche per il ruolo e la conoscenza della lingua inglese. Google periodicamente cerca giovani da inserire in un programma di stage internazionale (Business Internship), che si svolge presso vari Paesi, anche in Italia. I tirocinanti vengono inseriti in diverse aree aziendali, ad esempio GMS Sales and Operations, Large Customer Sales, Google Cloud eMarketing. I percorsi di formazione e lavoro hanno una durata variabile, da un minimo di 10 settimane ad un massimo di 6 mesi, a seconda della posizione. Oltre alla sede di Milano vengono attivati anche presso varie sedi estere. Gli interessati possono visitare la pagina dedicata alle posizioni aperte del Gruppo, Google “Lavora con noi”. Dalla stessa è possibile prendere visione delle selezioni in corso e candidarsi online a quelle di interesse, inviando il curriculum tramite l’apposito form. Per visionare le offerte di lavoro attive in Italia è sufficiente selezionare Italy nell’elenco dei Paesi

– Carrozza Group Assicurazioni, operante sul mercato delle Assicurazioni da oltre trent’anni in tutta la provincia di Salerno, con Agente Generale Gerardo Carrozza e con sedi a Capaccio Paestum, Salerno, Altavilla Silentina e Battipaglia, cerca Intermediari e Collaboratori da inserire nella propria rete commerciale. Chi è interessato a far parte del noto gruppo assicurativo può inviare il proprio curriculum a info@carrozzagroup.com oppure telefonare al numero 0828/724330

– Gruppo TECNOCASA affiliato nelle zone Centro Storico, Flaminio, Fleming, Prati, San Pietro, Aurelia, Boccea, Gregorio VII, Monteverde Vecchio, Parioli, Trieste, Talenti, Montesacro, Fidene e Tiburtina a Roma seleziona giovani ambosessi da inserire come COLLABORATORI nel ramo immobiliare. REQUISITI: diploma superiore, predisposizione a lavorare in team, ambizione e voglia di crescere, disponibilità al full- time. SI OFFRE: formazione istituzionale erogata direttamente dalla società franchising e in agenzia, accesso a strumenti dedicati, fisso mensile oltre a provvigioni. affiancamento operativo, esclusività di zona, percorso personalizzato di crescita professionale. Mentalità imprenditoriale, predisposizione all’applicazione del metodo operativo Tecnocasa, spirito collaborativo ed orientamento al cliente sono le caratteristiche dei giovani ricercati. E’ importante saper utilizzare il pc, internet e posta elettronica. Gli interessati possono inviare il curriculum all’indirizzo info@selezionetecnocasa.it. Per informazioni: 06/4182037

– L’Araba Fenice Hotel & Resort di Altavilla Silentina è alla ricerca di addette alle pulizie. Le attività principali riguarderanno: pulizia camere, pulizia Sale Ricevimenti e Ristorante, Aree Comuni interne ed esterne, Office e Cucina. Si richiedono: consolidata conoscenza delle tecniche/materiali di pulizia; ottime capacità organizzative personali; domicilio in zona facilitata al raggiungimento della struttura, predisposizione al lavoro di squadra. La retribuzione ed il contratto di lavoro saranno valutati in seduta di colloquio in base alla commisurata esperienza. Per candidarsi inviare curriculum vitae a reception@arabafenicespa.com oppure contattare il numero 08/281992328

BANDI E CONCORSI

– L’Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro (ARPAL) Puglia ha indetto 15 concorsi per la copertura di 1.129 posti di lavoro. Sono previste assunzioni a tempo pieno e indeterminato di nuovo personale per il potenziamento dei centri per l’impiego e le politiche attive del lavoro. Le sedi di lavoro sono dislocate presso i diversi CPI – centri per l’impiego della Puglia. I candidati interessati dovranno presentare le domande esclusivamente online entro il 6 settembre. CLICCA QUI per scoprire le posizioni selezionate e per scaricare la domanda

VALLO DI DIANO

– Imparato Service srl, con sede in località Sant’Antuono a Polla, cerca un meccanico da inserire in organico. Nello specifico la figura richiesta deve avere esperienza nel settore e buona volontà. Per informazioni è possibile contattare il numero 335/6640733 o inviare una mail all’indirizzo admin@imparatoservice.it

– Azienda del Vallo di Diano operante nel settore automobilistico cerca impiegata per ufficio amministrativo-contabile. Requisiti richiesti: diploma perito commerciale-ragioniere e/o laurea in discipline economiche-commerciali, disponibilità full time. Per contatti scrivere all’indirizzo selezione.aj@gmail.com

– Il Family, rinomata attività di ristorazione, cinema e bar con sede in località Sant’Antuono a Polla, ricerca un barista e un cameriere da inserire nel team di lavoro. Le persone interessate all’offerta di lavoro del Family possono contattare il numero 327/2129185

– La Spolzino Termosanitari Srl, azienda leader nel settore termosanitario sita a Sala Consilina, è alla ricerca di un impiegato/a esperto/a contabile. La risorsa si occuperà prettamente della registrazione delle fatture di acquisto e tutto ciò che da essa ne deriva. Si richiede: diploma di Ragioneria e/o Laurea in economia; consolidata esperienza nel ruolo, maturata presso Studi professionali e/o contesti aziendali; ottima conoscenza della contabilità e del bilancio, IVA e del Testo unico delle imposte sui redditi; ottimo uso PC, pacchetto Office: Word, Excel, posta elettronica; padronanza di almeno un software contabile e fiscale. Per maggiori informazioni telefonare al numero 0975/45575 o inviare il curriculum a info@spolzino.it

– Peugeot Lapelosa srl con sede ad Atena Lucana seleziona 2 figure professionali da inserire nel proprio organico: 1 MECCATRONICO (diplomato da formare); 1 LAVAGGISTA. Età richiesta: 18/25 anni max. Per il ruolo di meccatronico il candidato ideale dovrà avere una formazione (elettronica/meccanica) e disponibile a trasferte fuori sede per corsi formativi. I candidati potranno inviare il loro curriculum alla mail amministrazione@lapelosasrl.it

– Nota concessionaria del Vallo di Diano ricerca un Meccanico o Meccatronico da inserire nel proprio organico. La persona ricercata per ricoprire il ruolo può essere anche alla sua prima esperienza lavorativa. Ottima retribuzione mensile. Gli interessati possono inviare il proprio curriculum all’indirizzo e-mail ricercapersonale020@gmail.com

– Selezioniamo per azienda con sede nel Vallo di Diano un/una addetto/a alla contabilità clienti. Il candidato ideale dovrà corrispondere ai seguenti requisiti ed essere in grado di svolgere le seguenti mansioni:

esperienza nell’ambito amministrativo/contabile

contabilizzazione incassi, emissione note credito, controllo estratti conto, ecc.

monitoraggio e recupero crediti

conoscenza Pacchetto Office

ottima capacità di comunicazione orale e scritta

capacità di gestire le proprie emozioni in situazioni di stress

predisposizione al lavoro di gruppo

capacità di pianificazione e assumersi le responsabilità

Completano il profilo un forte orientamento al problem solving, nonché una accurata attenzione nella gestione di un pacchetto clienti, una personalità dinamica e proattiva con ottime capacità di analizzare le procedure ed avere spirito critico. Gli interessati/e potranno inviare il proprio curriculum vitae completo di foto dando autorizzazione al trattamento dei dati personali D.Lgs 196/03 al seguente indirizzo mail selezionepersonalevallo@gmail.com, la candidatura è aperta ad ambo i sessi

– Per il tuo futuro professionale scegli la solidità di un grande gruppo industriale. Pracal srl, azienda con sede a Polla, ricerca personale per tutti i suoi reparti: produzione, amministrazione e commerciale. Non perdere l’opportunità di far parte di una squadra vincente. Invia ora la tua candidatura a pracal@pracal.com

– Laboratorio di Analisi del Vallo di Diano ricerca infermieri da inserire nel proprio organico. E’ possibile inviare il curriculum alla mail offertalavorocentroanalisi@gmail.com

– La Petracca Design, nota azienda di Padula Scalo consolidata nel settore della produzione di serramenti e arredamento, ricerca un perito elettrotecnico o un diplomato con esperienza nel settore elettromeccanico da inserire in organico alla gestione di macchine a controllo numerico. Requisiti richiesti al candidato: avere familiarità con l’elettronica e l’informatica. Gli interessati possono inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo info@petraccadesign.it

