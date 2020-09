Infol@voro 2.0: diverse offerte nel Vallo di Diano. Opportunità con OVS e Bartolini

Ritorna un nuovo appuntamento con Infol@voro 2.0, la rubrica di Ondanews dedicata ad opportunità di lavoro, bandi, concorsi, tirocini, incentivi, premi ed informazioni destinate ai consumatori.

AMBITO NAZIONALE

– Nuovi posti di lavoro nella moda con OVS, nota catena di negozi di abbigliamento ed accessori che seleziona varie figure per assunzioni nei punti vendita. Le opportunità in OVS sono rivolte, generalmente, sia a candidati esperti in vari settori che a giovani anche senza esperienza. Per questi ultimi sono disponibili percorsi di formazione on the job finalizzati all’inserimento in azienda. OVS cerca Addetti al magazzino, Addetti vendita, Allievi Store Manager. Inoltre durante l’anno OVS seleziona anche personale da assumere in vista della prossima apertura di punti vendita presso varie sedi. Le assunzioni nei nuovi negozi sono rivolte al personale di vendita e agli addetti al magazzino. I profili richiesti sono Commessi e Magazzinieri da inserire con orario part time o full time. Queste figure gestiscono l’operatività dell’area vendita e della riserva, garantendo il costante riassortimento della merce. Per entrambi i profili si richiedono esperienza pregressa e conoscenza di una o più lingue straniere. Gli interessati possono candidarsi visitando la pagina dedicata e registrando il curriculum vitae nell’apposito form

– Carrozza Group Assicurazioni, operante sul mercato delle Assicurazioni da oltre trent’anni in tutta la provincia di Salerno, con Agente Generale Gerardo Carrozza e con sedi a Capaccio Paestum, Salerno, Altavilla Silentina e Battipaglia, cerca Intermediari e Collaboratori da inserire nella propria rete commerciale. Chi è interessato a far parte del noto gruppo assicurativo può inviare il proprio curriculum a info@carrozzagroup.com oppure telefonare al numero 0828/724330

– L’Araba Fenice Hotel & Resort di Altavilla Silentina è alla ricerca di addette alle pulizie. Le attività principali riguarderanno: pulizia camere, pulizia Sale Ricevimenti e Ristorante, Aree Comuni interne ed esterne, Office e Cucina. Si richiedono: consolidata conoscenza delle tecniche/materiali di pulizia; ottime capacità organizzative personali; domicilio in zona facilitata al raggiungimento della struttura, predisposizione al lavoro di squadra. La retribuzione ed il contratto di lavoro saranno valutati in seduta di colloquio in base alla commisurata esperienza. Per candidarsi inviare curriculum vitae a reception@arabafenicespa.com oppure contattare il numero 08/281992328

– Gruppo TECNOCASA affiliato nelle zone Centro Storico, Flaminio, Fleming, Prati, San Pietro, Aurelia, Boccea, Gregorio VII, Monteverde Vecchio, Parioli, Trieste, Talenti, Montesacro, Fidene e Tiburtina a Roma seleziona giovani ambosessi da inserire come COLLABORATORI nel ramo immobiliare. REQUISITI: diploma superiore, predisposizione a lavorare in team, ambizione e voglia di crescere, disponibilità al full- time. SI OFFRE: formazione istituzionale erogata direttamente dalla società franchising e in agenzia, accesso a strumenti dedicati, fisso mensile oltre a provvigioni. affiancamento operativo, esclusività di zona, percorso personalizzato di crescita professionale. Mentalità imprenditoriale, predisposizione all’applicazione del metodo operativo Tecnocasa, spirito collaborativo ed orientamento al cliente sono le caratteristiche dei giovani ricercati. E’ importante saper utilizzare il pc, internet e posta elettronica. Gli interessati possono inviare il curriculum all’indirizzo info@selezionetecnocasa.it. Per informazioni: 06/4182037

– Bartolini BRT apre le selezioni per numerosi profili da inserire presso diverse sedi in Italia. In questo periodo è alla ricerca di vari profili da inserire prevalentemente presso la sede centrale di Bologna. Inoltre, sono disponibili anche opportunità di lavoro presso altre sedi dal Nord al Centro-Sud. I candidati ideali sono diplomati o laureati, a vari livelli di esperienza, a seconda dei ruoli, dotati della conoscenza dei principali strumenti informatici. Gli interessati possono valutare le offerte di lavoro attive in questo periodo, a cui la società dà visibilità attraverso il proprio portale e candidarsi visitando la pagina dedicata alle carriere e selezioni registrando il curriculum nell’apposito form in risposta all’annuncio di proprio interesse

BANDI E CONCORSI

– Il Comune di Torre Orsaia ha indetto un concorso per Agenti di Polizia. E’ prevista l’assunzione a tempo indeterminato e parziale (18 ore settimanali) di due risorse – Cat. C, posizione economica C1. Sarà possibile candidarsi fino al 17 settembre. Nel caso in cui il numero delle domande ricevute nel termine prescritto sia superiore a 20 sarà effettuata una preselezione. Si segnala che le procedure selettive si espleteranno attraverso il superamento di due prove d’esame, una scritta ed una orale, vertenti sugli argomenti indicati nel bando. La domanda va inviata al Comune di Torre Orsaia – Piazza L. Padulo, 1 – 84077 Torre Orsaia (SA) entro il 17 settembre 2020 tramite una delle seguenti modalità: consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì dalle 9.00 alle 12.00; Lunedì e Giovedì anche dalle 16.30 alle 18.00; spedita per posta raccomandata con avviso di ricevimento; per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata comune.torreorsaia@asmepec.it