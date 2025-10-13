Ritorna un nuovo appuntamento con Infol@voro 2.0, la rubrica di Ondanews dedicata ad opportunità di lavoro, bandi, concorsi, tirocini, incentivi, premi e informazioni destinate ai consumatori.

AMBITO NAZIONALE

– Gruppo TECNOCASA affiliato nelle zone Centro Storico, Flaminio, Fleming, Prati, San Pietro, Aurelia, Boccea, Gregorio VII, Monteverde Vecchio, Parioli, Trieste, Talenti, Montesacro, Fidene e Tiburtina a Roma seleziona giovani ambosessi da inserire come COLLABORATORI nel ramo immobiliare. REQUISITI: diploma superiore, predisposizione a lavorare in team, ambizione e voglia di crescere, disponibilità al full- time. SI OFFRE: formazione istituzionale erogata direttamente dalla società franchising e in agenzia, accesso a strumenti dedicati, fisso mensile di 1050 euro oltre a provvigioni. Affiancamento operativo, esclusività di zona, percorso personalizzato di crescita professionale. Mentalità imprenditoriale, predisposizione all’applicazione del metodo operativo Tecnocasa, spirito collaborativo ed orientamento al cliente sono le caratteristiche dei giovani ricercati. E’ importante saper utilizzare il pc, internet e posta elettronica. Gli interessati possono inviare il curriculum all’indirizzo info@selezionetecnocasa.it. Per informazioni: 06/4182037. Sempre più giovani, soprattutto dal Vallo di Diano, richiedono di lavorare con il Gruppo TECNOCASA a Roma che per i primi tre mesi sosterrà i nuovi collaboratori

– Stroili Oro, noto brand italiano nel mercato dei preziosi, seleziona personale per assunzioni nei negozi e in sede. Si cercano Store Manager, addetti alle vendite anche a Salerno, impiegati amministrativi, addetti vendita a chiamata, addetti vendita per Natale, addetti vendita part-time. L’azienda offre anche opportunità di stage e tirocini, ideali per neolaureati o giovani in cerca di esperienza nel settore. Per candidarsi alle posizioni aperte è possibile visitare la sezione Stroili Oro Lavora con noi per consultare le offerte di lavoro disponibili e inviare il proprio curriculum vitae direttamente online

BANDI E CONCORSI

– Il Centro Sportivo dell’Arma dei Carabinieri ha ufficialmente indetto il concorso pubblico per il reclutamento di 17 Allievi atleti. I posti disponibili coprono diverse discipline sportive e il titolo di studio richiesto è il diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media). Il bando prevede la selezione di atleti in diverse discipline sportive: arti marziali, canottaggio, nuoto, tiro a segno, atletica leggera, sport invernali. La selezione dei candidati avverrà attraverso diverse fasi, che includono accertamenti per la verifica dell’idoneità psico-fisica, accertamenti attitudinali e valutazione dei titoli. La domanda di partecipazione deve essere inviata unicamente in modalità telematica entro il 24 ottobre attraverso la sezione dedicata del portale ufficiale dell’Arma dei Carabinieri. È necessario possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e per accedere alla selezione è richiesta l’identità digitale SPID o la Carta d’Identità Elettronica (CIE)

VALLO DI DIANO

– La DFL Gruppo Lamura di Sala Consilina cerca due figure professionali da inserire in organico. Nello specifico si cerca un/una System Administrator/IT Specialist da inserire nel team IT. La risorsa si occuperà di gestire e amministrare sistemi informativi complessi, ambienti server virtualizzati e infrastrutture di rete, garantendo la continuità operativa e la sicurezza dei dati aziendali. PRINCIPALI RESPONSABILITA’: gestione e amministrazione dei sistemi informativi aziendali, gestione e manutenzione di ambienti server virtualizzati VMware, configurazione e monitoraggio di dispositivi di rete (switch, router, firewall), amministrazione di database SQL su diversi ambienti (SQL Server, Oracle, MySQL), attività di gestione, integrazione e migrazione dati, configurazione e gestione di sistemi di backup e ripristino dati (Veeam, Macrium), supporto e manutenzione di sistemi operativi Windows Client e Server, amministrazione base di sistemi operativi Linux, analisi dei problemi tecnici, individuazione soluzioni e implementazione in autonomia, gestione autonoma delle attività, organizzando le priorità in base alle esigenze aziendali. REQUISITI: esperienza pregressa in ruoli analoghi, ottima conoscenza di VMware e ambienti virtualizzati, buone competenze di networking (switch, router, firewall, configurazioni di rete), ottima conoscenza di linguaggi SQL in ambienti diversi (SQL Server, Oracle, MySQL), conoscenza di sistemi di backup e ripristino, conoscenza dei sistemi operativi Windows Client e Server, buona conoscenza di sistemi Linux, spiccata attitudine all’analisi e al problem solving, capacità di lavorare in autonomia e di gestire le priorità. Costituiscono titolo preferenziale: conoscenza di Qlik Sense, conoscenze di programmazione (C#, Python, PHP, ecc.), utilizzo di strumenti di integrazione dati (Pentaho), conoscenza di CRM Bitrix. Completano il profilo: precisione, affidabilità e proattività, buone capacità relazionali e di lavoro in team, voglia di crescere professionalmente in un contesto dinamico. COSA OFFRIAMO: inserimento in un’azienda solida e in continua evoluzione, ambiente di lavoro stimolante e tecnologicamente avanzato, opportunità di crescita professionale e formazione continua. CONTRATTO DI LAVORO: Tempo pieno BENEFIT: buoni pasto, cellulare aziendale, computer aziendale, convenzioni aziendali, mensa aziendale, parcheggio libero DISPONIBILITÀ: dal lunedì al venerdì RETRIBUZIONE SUPPLEMENTARE; piano incentivi, quattordicesima, tredicesima. Si cerca anche un/una Addetto/a Ufficio Listini. La figura, che sarà inserita nell’area commerciale, avrà il compito di gestire e aggiornare i listini prezzo aziendali, garantendo la corretta gestione dei dati a supporto delle attività commerciali e del rapporto con fornitori e clienti. RESPONSABILITÀ PRINCIPALI: creazione, aggiornamento e manutenzione dei listini prezzi aziendali (acquisto e vendita), supporto al reparto commerciale nell’ideazione e verifica di offerte, promozioni e variazioni di listino dei fornitori, controllo della coerenza dei dati (prezzi, condizioni commerciali, codici EAN/GS1), collaborazione con l’ufficio commerciale e customer care per fornire informazioni aggiornate su prezzi e disponibilità, preparazione di report e analisi relative alle variazioni di prezzo e alla marginalità, supporto alla pubblicazione dei listini su diversi canali. REQUISITI: diploma o laurea in discipline economiche, ottima padronanza del pacchetto Office, in particolare Excel, precisione, attenzione al dettaglio e capacità di lavorare con grandi moli di dati, attitudine al lavoro di squadra e capacità organizzative, preferibile esperienza in ruoli simili. OFFRIAMO: inserimento in un contesto dinamico e in crescita, formazione iniziale su procedure interne e software gestionali, retribuzione commisurata all’esperienza. CONTRATTO DI LAVORO: Tempo pieno, Tempo indeterminato, Tempo determinato, Tirocinio formativo/stage. Per candidarsi ad uno dei due annunci di lavoro CLICCARE QUI

– Cercasi commessa per negozio di ottica nel Vallo di Diano. Inviare curriculum alla mail infovallo1@gmail.com

– Il supermercato Market Morena Grazia con sede a Teggiano è alla ricerca di personale da inserire in organico. In particolare sono richieste figure da inserire part-time o full time nel reparto cucina e in salumeria. Si ricercano, inoltre, cassieri/e e uno scaffalista. Richiesta esperienza, anche minima. La candidatura è rivolta a persone di ambo i sessi. La propria candidatura può essere inviata all’indirizzo mail ricercarisorseumane.61@gmail.com

– Famiglia di Sala Consilina cerca una tata affidabile e professionale in grado di prendersi cura dei propri bambini con la capacità di gestire la routine pomeridiana e serale (gioco, merenda e cena) dal lunedì al sabato dalle ore 16 alle ore 21.00. È richiesto che sia automunita. Per candidarsi inviare un messaggio WhatsApp o telefonare al numero 377/3632130

– Istituti Athena di Teggiano è alla ricerca di insegnanti qualificati per le seguenti classi di concorso: Matematica – A026, Inglese – A024, Informatica – A041, Meccanica – A042. Invia la tua messa a disposizione alla mail istitutiathena@gmail.com

– BENCA, realtà consolidata nel settore kitchen & living con sede a Padula, è alla ricerca di varie figure professionali. In particolare si cercano: un contabile con esperienza da inserire nel proprio team amministrativo. È richiesta una solida conoscenza della contabilità ordinaria e degli adempimenti fiscali. La familiarità con software gestionali sarà considerata un plus. Principali responsabilità: gestione della contabilità generale e degli adempimenti fiscali; registrazione e controllo di fatture attive e passive; redazione di prima nota, riconciliazioni bancarie e scritture contabili; supporto nella predisposizione del bilancio e nei rapporti con il commercialista. Requisiti richiesti: esperienza pregressa in ambito contabile; ottima conoscenza dei principi contabili e delle normative fiscali; preferibile conoscenza di software gestionali contabili; precisione, riservatezza e capacità di lavorare in autonomia. L’offerta di lavoro è rivolta a candidati di entrambi i sessi, in conformità con il D.Lgs. 198/2006. Un magazziniere da inserire nel proprio team logistico. È richiesta una buona conoscenza delle dinamiche di magazzino e l’uso dei principali strumenti informatici per la gestione delle merci. Il possesso del patentino per il muletto costituirà titolo preferenziale. Principali responsabilità: gestione delle attività di carico e scarico merci; controllo qualità e quantità dei materiali in entrata e in uscita; organizzazione e sistemazione del magazzino secondo logiche funzionali; utilizzo di software gestionali per la movimentazione e tracciabilità della merce. Requisiti richiesti: esperienza pregressa in ambito logistico/magazzino; buona conoscenza degli strumenti informatici di base; preferibile possesso del patentino per la conduzione del carrello elevatore; precisione, affidabilità e attitudine al lavoro in team. L’offerta di lavoro è rivolta a candidati di entrambi i sessi, in conformità con il D.Lgs. 198/2006. Un aiuto falegname da inserire nel proprio team di produzione. La figura affiancherà i falegnami esperti nelle attività di lavorazione e montaggio, con possibilità di crescita professionale all’interno dell’azienda. Principali responsabilità: supporto nelle lavorazioni di falegnameria su misura; assistenza nel montaggio e nella rifinitura di arredi; collaborazione nella gestione del laboratorio e degli strumenti di lavoro; cura dell’ordine e della pulizia della postazione. Requisiti richiesti: minima esperienza pregressa in ambito falegnameria o forte motivazione ad apprendere; buona manualità e dimestichezza con gli strumenti da banco; precisione, attenzione ai dettagli e spirito di squadra; flessibilità e disponibilità a lavorare su diversi progetti. L’offerta di lavoro è rivolta a candidati di entrambi i sessi, in conformità con il D.Lgs. 198/2006. Un/una addetto/a al montaggio da inserire nel proprio team operativo. La risorsa si occuperà dell’assemblaggio e del montaggio degli arredi presso i clienti, garantendo precisione, efficienza e attenzione ai dettagli. Principali responsabilità: assemblaggio e montaggio di mobili e complementi d’arredo; verifica della conformità dei pezzi prima del montaggio; interventi di regolazione e rifinitura in fase di installazione; collaborazione con il team tecnico e relazioni con il cliente finale. Requisiti richiesti: esperienza pregressa nel montaggio di arredi o in contesti analoghi; buona manualità e utilizzo degli strumenti di lavoro; precisione, affidabilità e orientamento alla qualità; disponibilità a trasferte giornaliere presso clienti. L’offerta di lavoro è rivolta a candidati di entrambi i sessi, in conformità con il D.Lgs. 198/2006. Per candidarsi CLICCARE QUI

– La DFL, azienda leader nel commercio all’ingrosso di ferramenta con sede a Sala Consilina, ricerca un addetto alle Risorse Umane. Ruolo e Responsabilità – selezione del personale, gestire l’intero processo di ricerca e selezione, dalla definizione delle esigenze aziendali alla scelta dei candidati più idonei, schede di ruolo, Mansionari e Procedure: redigere e aggiornare i mansionari per tutte le posizioni aziendali, garantendo chiarezza e coerenza con le esigenze organizzative, gestione operativa: Monitorare le abitudini quotidiane del personale, supportando la risoluzione di problematiche pratiche e operative, on boarding e formazione: Curare il processo di inserimento dei nuovi dipendenti e organizzare eventuali attività di formazione operativa, supporto al Management: Collaborare con i responsabili di area per assicurare che le risorse umane siano adeguatamente supportate e valorizzate, monitoraggio e feedback: Stabilire un sistema di monitoraggio per valutare le performance e il rispetto delle procedure aziendali, documentazione HR: Gestire la documentazione relativa a contratti, permessi e normative, assicurando la compliance aziendale, miglioramento dei processi: Proporre e implementare miglioramenti nei processi HR per aumentare efficienza e produttività. Requisiti: laurea in discipline economiche, giuridiche, psicologiche o simili, esperienza pregressa di almeno 1-2 anni in ruoli simili, preferibilmente in contesti strutturati, capacità di organizzazione e gestione delle priorità, ottime doti relazionali e capacità di risoluzione dei problemi, conoscenza dei principali strumenti di gestione HR e delle normative sul lavoro. Competenze Chiave: proattività e visione operativa, capacità di lavorare in team e di mediazione tra dipendenti e management, precisione nella gestione di documentazione e procedure, attitudine alla gestione delle priorità e al multitasking. E’ possibile candidarsi CLICCANDO QUI

– La Concessionaria Imparato Service, Partner Audi-Volkswagen-Seat-Cupra con sede nella Zona Industriale di Polla, è alla ricerca di personale in amministrazione. L’annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, età massima 35 anni. Gli interessati possono inviare il proprio curriculum tramite whatsapp al numero 347 5851431

– Siamo alla ricerca di giovani talenti nel campo dell’architettura e dell’ingegneria edile, motivati e preparati, pronti a contribuire con competenza e creatività ai nostri progetti. La posizione richiede capacità tecniche e progettuali, nonché una propensione al lavoro in team. Requisiti: laurea in Architettura o Ingegneria Edile-Architettura, età massima di 35 anni, esperienza pratica nell’utilizzo di software di progettazione architettonica ed impiantistica (AutoCAD, Revit, ACCA, ecc.), buone capacità di comunicazione e di lavoro in squadra, passione per l’innovazione e il design sostenibile, disponibilità a continuare la formazione professionale. Offriamo: ambiente di lavoro stimolante e professionale, opportunità di crescita e sviluppo delle competenze, accesso a progetti di alta complessità e rilevanza, formazione continua e aggiornamento professionale, team di lavoro collaborativo e supportivo, retribuzione basata sull’esperienza professionale del candidato. Inviare il proprio curriculum a all’indirizzo e-mail annuncio.studioingegneria@gmail.com. Le candidature saranno valutate con attenzione e solo i profili in linea con i requisiti richiesti saranno contattati per un colloquio

– L’azienda di calcestruzzo Tracal, con sede ad Atena Lucana, cerca autisti di betoniere e ribaltabili da cantiere. Le figure sono richieste per la zona di Sicignano degli Alburni. Gli interessati possono rivolgersi al numero 0975/76456

– La Concessionaria Imparato Service, Partner Audi-Volkswagen-Seat-Cupra con sede nella Zona Industriale di Polla, è alla ricerca di un carrozziere e di un meccanico. Offerta: corsi di formazione presso Volkswagen, contratto di lavoro, ottima retribuzione. Gli interessati possono richiedere informazioni o fissare un appuntamento per un colloquio conoscitivo telefonando al numero 347 5851431

– Gli Istituti Paritari “Athena” di Teggiano comunicano l’apertura delle selezioni per l’inserimento di docenti nel proprio organico per l’anno scolastico 2025/2026. Le figure ricercate riguardano le seguenti classi di concorso: Lingua e Letteratura Italiana, Lingua Inglese, Geografia, Meccanica, Informatica. Gli interessati possono inviare la propria Messa a Disposizione (MAD) all’indirizzo email istitutiathena@gmail.com. Si raccomanda di indicare nell’oggetto della mail la classe di concorso per la quale ci si propone. Gli Istituti Athena sono alla ricerca di docenti motivati e preparati, desiderosi di contribuire alla crescita formativa degli studenti in un ambiente scolastico dinamico e professionale. Per il nuovo anno scolastico gli Istituti Paritari Athena di Teggiano cercano una figura di assistente amministrativo. Requisiti minimi richiesti: diploma di scuola superiore, buona conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel, ecc), ottime capacità organizzative e relazionali, precisione, puntualità e serietà, disponibilità immediata. Inviare le candidature a istitutiathena@gmail.com o telefonare allo 0975/030442 per informazioni

– La Spolzino Termosanitari, con sede operativa a Sassano, ricerca personale da inserire nel reparto logistico. La ricerca è rivolta a candidati appartenenti alle Categorie Protette (Legge 68/99). Gli interessati possono inviare il proprio curriculum aggiornato, completo di autorizzazione al trattamento dei dati personali (Reg. UE 2016/679), all’indirizzo info@spolzino.it

– L’azienda Manzolillo Cono G. Srl, con sede a Silla di Sassano, ricerca autisti. Patente richiesta: C e CQC. È possibile inviare la propria proposta al seguente indirizzo: contabile.mansider@libero.it Info al numero 0975 70088

– La ditta Manzolillo Cono G. Srl, con sede a Teggiano, ricerca operaio magazziniere da inserire nel personale. Per info è possibile contattare il numero 0975 70088

– Pagano spa, azienda di San Pietro al Tanagro, è alla ricerca di una figura per la sede di Roma. In particolare si cerca un preventivista nel settore impiantistico. Figura Senior o Junior con diploma e/o Laurea tecnica. Per candidarsi inviare il curriculum a selezioni.hr@paspa.it

– Gruppo Casale con sede a Sala Consilina sta ampliando il suo organico. Siamo alla ricerca di una risorsa da inserire nel nostro team di Back Office. Vuoi far parte di una realtà dinamica e collaborativa? Se possiedi: un’ottima padronanza del pacchetto Microsoft Office, competenze in ambito economico-amministrativo, spiccate capacità organizzative, inviaci il tuo curriculum, completo di foto, all’indirizzo selezioni@gruppocasale.it

– Addesso Living per la sede di Polla seleziona alcuni profili. ADDETTO/A ALLE VENDITE SHOWROOM CERAMICHE E ARREDO BAGNO Sede di lavoro: Polla. Requisiti: esperienza pregressa, anche in settori affini; buona padronanza degli strumenti informatici (Office e software gestionali); ottime doti relazionali, orientamento al cliente e capacità di lavorare in team; disponibilità al lavoro il sabato mattina. CARPENTIERE/MASTRO FERRAIO PER LA LAVORAZIONE FERRO Sede di lavoro: Polla. Requisiti: esperienza pregressa in cantiere nell’assemblaggio di strutture in acciaio per cemento armato; buona capacità di lavorare in squadra; disponibilità a lavorare anche su turni. Invia la tua candidatura a job@addessoliving.it

– Supermercato del Vallo di Diano cerca varie figure da inserire in organico. Nello specifico è alla ricerca di uno/a scaffalista e un cassiere o cassiera. Anche prima esperienza lavorativa. Si richiede disponibilità immediata. Gli interessati possono inviare la propria candidatura con curriculum all’indirizzo vallodidianosa@gmail.com

– Addesso Living, azienda attiva nella rivendita di materiali per l’edilizia, è alla ricerca di personale. L’azienda, nello specifico, ricerca un magazziniere con esperienza pregressa per la sua sede di Polla. Come requisito viene richiesto l’utilizzo del carrello elevatore. Inviare la candidatura a info@addessoliving.it

– L’azienda Cardinale Group, con sede nella zona industriale di Teggiano, è alla ricerca della figura di magazziniere. E’ possibile inviare il proprio curriculum all’indirizzo mail lavoro@cardinalegroup.it

– Addesso Living è alla ricerca di un autista di autocarro con gru per la sede di Salerno. Requisiti: possesso della patente C-E (requisito indispensabile); esperienza pregressa. Per candidarsi inviare il proprio curriculum all’indirizzo job@addessoliving.it

– L’azienda Pagano Spa, con sede a San Pietro al Tanagro, è alla ricerca di un elettricista. Mansioni e funzioni principali: installare impianti elettrici per abitazioni, edifici commerciali e industriali attenendosi al progetto; riparare impianti elettrici danneggiati o malfunzionanti; eseguire la manutenzione degli impianti elettrici per garantire il corretto funzionamento; risolvere i problemi elettrici e identificare eventuali pericoli per la sicurezza; collaborare con altri professionisti come idraulici e muratori per garantire la corretta installazione degli impianti; testare gli impianti elettrici installati o riparati; verificare e certificare che le installazioni siano conformi a tutti i requisiti di legge. Esperienza Lavorativa: esperienza minimo 2 anni. Età: dai 18 anni ai 60 anni. Titolo di studio: Diploma. Tipologia di patente richiesta per lo svolgimento della mansione: B. RAGIONE SOCIALE PAGANO SPA P-IVA – CODICE FISCALE 03579660659 Giorni lavorativi: Lunedì – Martedì – Mercoledì – Giovedì – Venerdì Articolazione oraria settimanale: 40h FULL-TIME Descrizione sintetica azienda: Impiantistica infrastrutturale CCNL (è obbligatorio allegare copia del CCNL utilizzato in azienda) Metalmeccanico Industria Livello rispetto all’esperienza maturata – Qualifica elettricista, manovale all’assemblaggio elettrico Mansione elettricista. Retribuzione mensile: inquadramento contrattuale in base all’esperienza. Durata del contratto iniziale: 6 MESI / alla possibilità trasformazione t.i. Tipologia contrattuale: Tempo Determinato. LUOGO DI LAVORO: provincia di Salerno, (tratto ferroviario Battipaglia/Padula). COLLOQUIO DI LAVORO: in presenza presso la sede di San Pietro al Tanagro. E’ possibile inviare la propria candidatura alla mail selezioni.hr@paspa.it

– L’azienda Sidel srl di Buonabitacolo, specializzata nei serramenti, seleziona giovani diplomati da inserire nel reparto commerciale. Gli interessati, anche senza esperienza, devono essere aperti alla formazione e a un lavoro di sviluppo e crescita professionale. Prevista continua formazione e supporto completo oltre che un’assunzione diretta. Inviare il curriculum a info@sidelsrl.it

– Gracocem SpA, azienda leader nel settore fornitura di materiale edilizio, ricerca un autista qualificato per unirsi al team con sede a Polla. Requisiti: patente di guida categoria CE + CQC, esperienza pregressa nella guida di autobetoniere o mezzi pesanti, conoscenza delle norme di sicurezza sul lavoro e del Codice della Strada, affidabilità, puntualità e predisposizione al lavoro di squadra, disponibilità a turni flessibili. Sede: contrada Sant’Antuono, SNC, 84035 Polla (SA). Invia il tuo curriculum a job@gracocem.com o contattaci allo 0975-574185. Visita il sito www.gracocem.com Unisciti a Gracocem SpA e costruisci il tuo futuro con noi!

– Adesso Living, azienda attiva nella rivendita di materiali per l’edilizia, è alla ricerca di un magazziniere esperto per la sua sede di Salerno. Le mansioni principali saranno: preparazione degli ordini; carico e scarico merci; consegne sul cantiere. Requisiti minimi richiesti: utilizzo del carrello elevatore. L’annuncio è rivolto a entrambi i sessi, non presenta limiti di età e si richiede disponibilità immediata. Si prega di inviare la candidatura all’indirizzo email job@addessoliving.it, allegando il curriculum vitae con foto e concedendo l’autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 193/03

– Sportissimo Bloisi, specializzato in vendita di abbigliamento e scarpe dei marchi più glamour, con sede a Padula Scalo, ricerca una figura da inserire in organico per le vendite online. È richiesta conoscenza dell’utilizzo di programmi del computer. Per informazioni recarsi in sede in Via Nazionale (vicino piazzale di Eurospin) o contattare il 377/5972014

– Tecno Agri, azienda operante nel settore della produzione di caldaie, è alla ricerca di una risorsa da inserire in organico. Nello specifico si ricerca un operaio addetto alla lavorazione del ferro da inserire nello stabilimento con sede a San Rufo. Per mandare la propria candidatura è possibile contattare Tecno Agri al numero 0975 73358 oppure inviando il proprio curriculum all’indirizzo mail comtecnoagri@tiscali.it

– La Concessionaria Cosilinauto con sede a Sala Consilina e Potenza è alla ricerca di varie figure da inserire in organico. Nello specifico si cercano meccanici e meccatronici. Le figure ricercate devono essere specializzate. Gli interessati possono candidarsi telefonando al numero 335/5387839

– Una concessionaria con sede a Sala Consilina ricerca meccanico con esperienza da inserire nel proprio team. Ottima retribuzione rispettando gli orari dalle ore 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30 con sabato libero. Per candidarsi è possibile inviare il proprio curriculum all’indirizzo annuncio.concessionaria@ondanews.it

– Vuoi diventare un meccanico specializzato Audi e Volkswagen? La Concessionaria Imparato Service, con sede nella Zona Industriale di Polla, offre corsi di formazione da parte del gruppo Volkswagen al fine di diventare un responsabile tecnico certificato. Retribuzione e contratto garantiti. E’ possibile contattare la Concessionaria per avere tutte le informazioni al numero 347 5851431, anche tramite Whatsapp

– L’azienda Nola Ferramenta cerca commesso/a magazziniere appassionato alla vendita, alla gestione del magazzino e con forte orientamento alla soddisfazione del cliente. La figura è richiesta per la sede di Sala Consilina. Impiego full time/part time. E’ possibile inviare il proprio curriculum alla mail info@nolaferramenta.it

– Il negozio Sportissimo Bloisi, con sede in via Nazionale a Padula, è alla ricerca di una commessa. Per candidarsi è possibile contattare il numero 377 5970831. Maggiori informazioni verranno illustrate in negozio durante il colloquio