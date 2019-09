Infol@voro 2.0: diverse occasioni nel Vallo di Diano. Concorso per Agenti di Polizia Locale a Policoro

Ritorna un nuovo appuntamento con Infol@voro 2.0, la rubrica di Ondanews dedicata ad opportunità di lavoro, bandi, concorsi, tirocini, incentivi, premi ed informazioni destinate ai consumatori.

AMBITO NAZIONALE

– Numerosi posti di lavoro nei centri DentalPro per professionisti del settore sanitario e non solo. Il gruppo di Centri Dentistici Professionali offre cure odontoiatriche con materiali e attrezzature avanzate e cerca personale per nuove aperture. Si cercano: Responsabile di Centro Odontoiatrico, Responsabile pazienti, Receptionist, Assistente alla poltrona, Ortodontista, Generalista, Implantologo, Igienista, HR Amministrazione del personale – stage, HR Specialist – stage, Finance – Senior Accountant, Customer care – stage. Per candidarsi cliccare QUI

– Nike offre nuove opportunità di lavoro in Italia. Si ricercano vari profili per assunzioni in Puglia, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte, Sicilia, Toscana e Umbria, anche a tempo indeterminato. Il Gruppo utilizza come principale canale di reclutamento per le Risorse Umane la piattaforma web dedicata alle opportunità professionali “Nike Lavora con noi”. La stessa, raggiungibile dall’area carriere del portale web aziendale, viene costantemente aggiornata con le offerte di lavoro e stage disponibili presso il brand. Gli interessati a conoscere le posizioni attualmente aperte in Nike possono cliccare QUI

BANDI E CONCORSI

– Il Comune di Policoro, in provincia del Matera, ha indetto un concorso per tre Agenti di Polizia Locale. Le risorse saranno assunte a tempo pieno e indeterminato in categoria C1. La selezione consisterà nella valutazione dei titoli dei candidati e nel superamento di tre prove d’esame, due scritte e una orale. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere inoltrata entro le 17.00 del 12 settembre secondo una delle seguenti modalità: direttamente all’Ufficio protocollo negli orari di apertura al pubblico; a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Comune di Policoro (MT) – Piazza Aldo Moro, 1 – 75025 – Policoro (MT); via mail da casella personale di posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: protocollo@pec.policoro.gov.it

– Nell’ambito del progetto Ripam, programma di riqualificazione della pubblica amministrazione, è stato indetto un concorso per il reclutamento di 2.329 funzionari del Ministero della Giustizia. Le assunzioni, a tempo indeterminato, riguardano precisamente il personale non dirigenziale da inquadrare nell’area funzionale terza – fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia, ad eccezione della Regione Valle d’Aosta. I posti messi a concorso sono così ripartiti: Profilo F/MG – funzionario giudiziario/funzionario amministrativo/funzionario dell’organizzazione e delle relazioni (2242 posti per funzionari giudiziari nei ruoli nell’Amministrazione giudiziaria; 39 posti per funzionari amministrativi nei ruoli del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità; 20 posti per funzionari dell’organizzazione e delle relazioni nei ruoli del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria) – Profilo FO/MG – funzionario dell’organizzazione (28 posti per funzionari dell’organizzazione nei ruoli del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità). La selezione dei candidati avverrà tramite esami e valutazioni dei titoli. Le prove previste sono le seguenti: prova preselettiva, prova scritta e prova orale. La domanda di ammissione al concorso deve essere inviata, esclusivamente per via telematica, entro il 9 settembre

– L’EPSO – Ufficio europeo di selezione del personale ha aperto un bando per costituire elenchi di riserva dai quali il Parlamento europeo potrà attingere per l’assunzione di uscieri parlamentari. I posti disponibili sono di due gradi, SC 1 – 20 posti e SC 2 – 27 posti, per un totale di 47 posti. I candidati idonei di grado SC 2 potranno essere assunti per svolgere funzioni simili anche dalla Corte di giustizia dell’Unione europea. Il compito degli uscieri parlamentari è assistere i deputati al Parlamento europeo e altre personalità nel corso delle sessioni plenarie, delle riunioni degli organi parlamentari e dei vari eventi che si svolgono nei locali del Parlamento, garantendo il rispetto delle norme e l’osservanza dei principi di sicurezza. Tra le mansioni del ruolo, è compresa la preparazione e il monitoraggio delle sale di riunione, l’accompagnamento e l’assegnazione di un posto ai deputati, alle personalità di rilievo o ai visitatori nelle sale di riunione o nell’emiciclo, nonché compiti cerimoniali in collaborazione con il servizio Protocollo. Per partecipare alle selezioni di Uscieri parlamentari è necessario iscriversi per via elettronica collegandosi al sito dell’EPSO entro le ore 12 del 10 settembre

VALLO DI DIANO

– Noto marchio della GDO (grande distribuzione organizzata) ricerca personale da inserire nei propri supermercati del Vallo di Diano. Il candidato potrà essere destinato ai vari reparti presenti nelle diverse sedi. Gli interessati potranno inviare il proprio curriculum alla mail cercolavorogdo@gmail.com

– L’Azienda Tostini Caffè, con sede a Teggiano, ricerca diverse figure da inserire nel proprio organico. Ci si può candidare per ricoprire i ruoli di agente di commercio/rappresentante o addetto alle consegne (munito di patente). Chi è interessato può inviare il proprio curriculum all’indirizzo email Sales@tostini.com o telefonare al numero 0975/395134

– Azienda del Vallo di Diano cerca venditori da inserire nel proprio organico per la vendita di gelati e surgelati. Chiunque fosse interessato può inviare il proprio Curriculum all’indirizzo email salluzzi.sas@tiscali.it

– Azienda del Vallo di Diano ricerca per nuova apertura diverse figure da inserire nel proprio organico nel settore alimentare. Il candidato selezionato verrà inserito in una realtà strutturata e in forte espansione. Varie sono e figure ricercate: cuoco/aiuto cuoco, barista, cassiera e repartista, salumiere/a e addetto al reparto salumeria, macellaio e addetto al reparto macelleria oppure ortofrutta. Il candidato deve avere un minimo di esperienza in una delle figure ricercate: in sede di valutazione costituirà titolo preferenziale l’aver maturato un’esperienza lavorativa precedente. Il profilo ricercato deve avere facoltà di apprendimento, flessibilità, capacità di lavorare in team, dinamicità e attitudine al problem solving. Deve inoltre essere automunito. La sede di lavoro di trova del Vallo di Diano. Inviare curriculum compreso di foto alla mail 19lavoraconnoi19@gmail.com

– Azienda leader del Vallo di Diano, specializzata nella commercializzazione all’ingrosso di materiali, ricerca figura professionale specializzata da inserire nel proprio organico. La figura dovrà corrispondere a questi requisiti: utilizzo dei carrelli elevatori orizzontali e verticali (retrattili), capacità comunicative e di problem solving, intraprendenza e voglia di crescere, capacità di lavorare in team, disponibilità a lavorare con turnazione, età compresa tra i 25 ed i 35 anni, determinazione nel raggiungimento di obiettivi. Gli interessati/e potranno inviare il proprio curriculum vitae completo di foto dando autorizzazione al trattamento dei dati personali D.Lgs 196/03 al seguente indirizzo mail: logisticavallodiano@gmail.com. La candidatura è aperta ad ambo i sessi

– redazione –