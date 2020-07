Infol@voro 2.0: diverse occasioni nel Vallo di Diano. Assunzioni con Tecnocasa e Decathlon

Ritorna un nuovo appuntamento con Infol@voro 2.0, la rubrica di Ondanews dedicata ad opportunità di lavoro, bandi, concorsi, tirocini, incentivi, premi ed informazioni destinate ai consumatori.

AMBITO NAZIONALE

– Decathlon, nota catena di punti vendita di articoli sportivi, cerca personale da assumere nei propri store, anche in vista di nuove aperture. Inoltre, durante l’anno, apre le selezioni per la copertura di posti di lavoro in sede. I candidati ideali hanno una reale passione per lo sport, sono orientati al raggiungimento degli obiettivi e predisposti al lavoro di squadra. Preferibilmente, conoscono la lingua inglese. Per ciascun profilo sono richieste competenze tecniche relative alla disciplina sportiva di riferimento. Gli interessati possono visitare la pagina dedicata alle selezioni in corso del Gruppo sul portale web Decathlon “Lavora con noi” da cui è possibile vedere le posizioni aperte e candidarsi, inviando il curriculum tramite l’apposito form online

– Gruppo TECNOCASA affiliato nelle zone Centro Storico, Flaminio, Fleming, Prati, San Pietro, Aurelia, Boccea, Gregorio VII, Monteverde Vecchio, Parioli, Trieste, Talenti, Montesacro, Fidene e Tiburtina a Roma seleziona giovani ambosessi da inserire come COLLABORATORI nel ramo immobiliare. REQUISITI: diploma superiore, predisposizione a lavorare in team, ambizione e voglia di crescere, disponibilità al full- time. SI OFFRE: formazione istituzionale erogata direttamente dalla società franchising e in agenzia, accesso a strumenti dedicati, fisso mensile oltre a provvigioni. affiancamento operativo, esclusività di zona, percorso personalizzato di crescita professionale. Mentalità imprenditoriale, predisposizione all’applicazione del metodo operativo Tecnocasa, spirito collaborativo ed orientamento al cliente sono le caratteristiche dei giovani ricercati. E’ importante saper utilizzare il pc, internet e posta elettronica. Gli interessati possono inviare il curriculum all’indirizzo info@selezionetecnocasa.it. Per informazioni: 06/4182037

– Carrozza Group Assicurazioni, operante sul mercato delle Assicurazioni da oltre trent’anni in tutta la provincia di Salerno, con Agente Generale Gerardo Carrozza e con sedi a Capaccio Paestum, Salerno, Altavilla Silentina e Battipaglia, cerca Intermediari e Collaboratori da inserire nella propria rete commerciale. Chi è interessato a far parte del noto gruppo assicurativo può inviare il proprio curriculum a info@carrozzagroup.com oppure telefonare al numero 0828/724330

– Banca Mediolanum seleziona personale per assunzioni e stage. Il Gruppo opera nel settore bancario, assicurativo e dell’asset management, è uno dei maggiori attivi nel settore finanziario nel nostro Paese. Al momento sono diverse le selezioni Banca Mediolanum attive per lavorare in Lombardia, prevalentemente presso la sede di Basiglio, in provincia di Milano. Si cercano Addetti alla pianificazione strategica ed analisi di business, Analista funzionale IT, Banking specialist – percorso di inserimento per i giovani (sede di Milano), Controller. Gli interessati possono visitare la pagina dedicata alle posizioni aperte del Gruppo, prendere visione delle ricerche in corso e candidarsi online inviando il curriculum tramite l’apposito form

BANDI E CONCORSI

– Il Ministero della Difesa ha pubblicato un concorso per Allievi Ufficiali in ferma Prefissata (AUFP) ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale dei Corpi della Marina Militare. La selezione dei candidati avverrà mediante la valutazione dei titoli e lo svolgimento di varie prove. Sarà possibile candidarsi fino al 16 luglio. Per l’ammissione al 20° corso Allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, sono previsti 75 posti di cui: 9 posti per il Corpo del Genio della marina – specialità genio navale, di cui 1 ingegneri elettrici, 1 chimici, 1 ingegneri meccanici, 6 ingegneri navali; 2 posti per il Corpo del Genio della marina – specialità armi navali; 10 posti per il Corpo del Genio della marina – specialità infrastrutture, di cui 4 ingegneri elettrici; 6 ingegneri civili o architetti; 14 posti per il Corpo sanitario militare marittimo, di cui 12 medici; 2 farmacisti; 40 posti per il Corpo delle Capitanerie di Porto. Per l’ammissione al 20° corso Allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale, sono previsti 62 posti di cui: 24 posti per il Corpo di Stato maggiore; 2 posti per il Corpo del Genio della marina – specialità armi navali, per il successivo impiego nei reparti subacquei della Marina militare; 6 posti per il Corpo sanitario militare marittimo, di cui 3 veterinari e 3 psicologi; 30 posti per il Corpo delle Capitanerie di Porto. La selezione dei candidati avverrà mediante la valutazione dei titoli e lo svolgimento di una prova scritta di ragionamento logico, accertamenti psico-fisici e attitudinali e prove di efficienza fisica. Per candidarsi è necessario presentare la domanda di ammissione entro il 16 luglio tramite l’apposita procedura telematica disponibile sul sito del Ministero della Difesa – Concorsi Online

VALLO DI DIANO

– Cercasi Collaboratrice per Studio Professionale Medico sito nel Vallo di Diano. Requisiti: persona spigliata e di buona cultura, interessata ad un rapporto lavorativo stabile e ben retribuito; impegno di 5 giorni settimanali full time; età massima 30 anni. Per contatti inviare curriculum vitae al signor Vincenzo Chirico all’indirizzo cercasicercasicollaboratrice@gmail.com

– Laboratorio di Analisi del Vallo di Diano ricerca infermieri da inserire nel proprio organico. E’ possibile inviare il curriculum alla mail offertalavorocentroanalisi@gmail.com

– Pracal srl, azienda con sede a Polla operante nel settore degli avvolgibili, cerca la figura di un Capo Turno. Il/la candidato/a ideale ha maturato una buona esperienza in analogo ruolo presso aziende strutturate. Si chiede la disponibilità al lavoro su turni. Gli interessati possono inviare il proprio curriculum agli indirizzi paolomurolo@pracal.com – pracal@pracal.com

– La Spolzino Termosanitari Srl, azienda leader nel settore termo sanitario sita in Sala Consilina è alla ricerca di un sistemista da inserire nel suo organico. La risorsa dovrà avere approfondite conoscenze inerenti al funzionamento delle architetture informatiche applicate ai principali ambiti di intervento: sistemi operativi, software, hardware, reti di comunicazione e principali protocolli (routing – switching – firewalling – vpn). Inoltre le sue conoscenze dovranno essere tali da intervenire anche su problematiche di natura complessa con infrastrutture server composte da numerosi nodi e con esigenze di sicurezza. Requisiti: laurea in discipline informatiche; conoscenza approfondita di architetture hardware dei computer e delle reti, configurazione dei sistemi operativi, funzionamento delle reti informatiche); conoscenza dei principali linguaggi di programmazione (Sql, Linux, Visual Basic etc..). Nel caso di trasferta l’azienda è disposta ad offrire alloggio. Inviare il curriculum a: info@spolzino.it – Info: 0975.45575

– La Petracca Design, nota azienda di Padula Scalo consolidata nel settore della produzione di serramenti e arredamento, ricerca un perito elettrotecnico o un diplomato con esperienza nel settore elettromeccanico da inserire in organico alla gestione di macchine a controllo numerico. Requisiti richiesti al candidato: avere familiarità con l’elettronica e l’informatica. Gli interessati possono inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo info@petraccadesign.it

– L’Officina Euromaster Marchesano Pneumatici di Atena Lucana è alla ricerca di un gommista e di un meccanico da inserire in organico. Le figure ricercate devono vantare una precedente esperienza nel settore. Per maggiori informazioni è possibile telefonare al numero 333/6688646

– Il Family, rinomata attività di ristorazione, cinema e bar con sede in località Sant’Antuono a Polla, ricerca una barista da inserire nel team di lavoro. La figura ricercata deve avere una precedente esperienza nel settore. Le persone interessate all’offerta di lavoro del Family possono contattare il numero 327/2129185

– Nota concessionaria del Vallo di Diano ricerca un Meccanico o Meccatronico da inserire nel proprio organico. La persona ricercata per ricoprire il ruolo può essere anche alla sua prima esperienza lavorativa. Ottima retribuzione mensile. Gli interessati possono inviare il proprio curriculum all’indirizzo e-mail ricercapersonale020@gmail.com

– La SAGEST SRL, con sede a Caggiano, ricerca un ragioniere con esperienza pluriennale in piccole/medie imprese, e/o laureato in discipline economiche con esperienza almeno biennale. La figura ricercata: Addetto ai servizi amministrativi, contabili e fiscali dell’azienda. Competenze necessarie: principi di contabilità generale e bilancio d’esercizio; scritture contabili; partita doppia; liquidazione IVA, gestione contabile del ciclo attivo e passivo della fatturazione; gestione dei cespiti e degli ammortamenti; registrazione e gestione paghe e tributi. Buone opportunità di carriera, possibilità di contratto a tempo indeterminato. La mail a cui inviare il curriculum è info@sagest.org

– Azienda leader del Vallo di Diano, specializzata nella commercializzazione all’ingrosso di materiali, ricerca figura professionale specializzata da inserire nel proprio organico. La figura dovrà corrispondere ai sotto citati requisiti: utilizzo dei carrelli elevatori del tipo: commissionatori (orizzontali e verticali) e retrattili; capacità comunicative e di problem solving; intraprendenza e voglia di crescere; capacità di lavorare in team; disponibilità a lavorare con turnazione; età compresa tra i 25 ed i 35/40 anni; determinazione nel raggiungimento di obiettivi. Gli interessati/e potranno inviare il proprio curriculum vitae completo di foto dando autorizzazione al trattamento dei dati personali D.Lgs 196/03 al seguente indirizzo mail: logisticavallodiano@gmail.com. La candidatura è aperta ad ambo i sessi

– redazione –