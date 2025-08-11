Ritorna un nuovo appuntamento con Infol@voro 2.0, la rubrica di Ondanews dedicata ad opportunità di lavoro, bandi, concorsi, tirocini, incentivi, premi e informazioni destinate ai consumatori.

AMBITO NAZIONALE

– Gruppo TECNOCASA affiliato nelle zone Centro Storico, Flaminio, Fleming, Prati, San Pietro, Aurelia, Boccea, Gregorio VII, Monteverde Vecchio, Parioli, Trieste, Talenti, Montesacro, Fidene e Tiburtina a Roma seleziona giovani ambosessi da inserire come COLLABORATORI nel ramo immobiliare. REQUISITI: diploma superiore, predisposizione a lavorare in team, ambizione e voglia di crescere, disponibilità al full- time. SI OFFRE: formazione istituzionale erogata direttamente dalla società franchising e in agenzia, accesso a strumenti dedicati, fisso mensile di 1050 euro oltre a provvigioni. Affiancamento operativo, esclusività di zona, percorso personalizzato di crescita professionale. Mentalità imprenditoriale, predisposizione all’applicazione del metodo operativo Tecnocasa, spirito collaborativo ed orientamento al cliente sono le caratteristiche dei giovani ricercati. E’ importante saper utilizzare il pc, internet e posta elettronica. Gli interessati possono inviare il curriculum all’indirizzo info@selezionetecnocasa.it. Per informazioni: 06/4182037. Sempre più giovani, soprattutto dal Vallo di Diano, richiedono di lavorare con il Gruppo TECNOCASA a Roma che per i primi tre mesi sosterrà i nuovi collaboratori

– Grimaldi Lines cerca personale con numerose opportunità di lavoro disponibili nel settore marittimo e logistico. Sono attive nuove selezioni per ruoli a bordo delle navi, a terra e in hotel. Si cerca personale di hotel, personale coperta macchina, personale di terra. Le persone interessate a inviare la propria candidatura devono visitare il sito web Grimaldi Lavora con noi, dove è possibile consultare la lista completa delle figure ricercate dall’azienda. Da qui è possibile visionare le informazioni utili sui posti vacanti e su come proporre il proprio curriculum vitae per le nuove assunzioni

BANDI E CONCORSI

– È stato pubblicato il bando per la copertura a tempo indeterminato di 653 posti da Allievo Agente della Polizia Penitenziaria. La procedura di selezione comprende una prova scritta, prove di efficienza fisica, accertamenti psico-fisici e attitudinali. Il concorso prevede due categorie principali di posti: 391 posti riservati ai volontari delle Forze Armate, in particolare Volontari in ferma prefissata iniziale (VFI) e in ferma prefissata (VFP1 e VFP4) con almeno 12 mesi di servizio e Volontari in ferma prefissata in congedo (già VFP1 e VFP4) che abbiano completato almeno 12 mesi di servizio; 262 posti aperti ai cittadini italiani. La domanda di partecipazione deve essere inviata unicamente in modalità telematica, entro il 12 settembre. È fondamentale seguire le istruzioni fornite sul portale ufficiale per garantire una corretta presentazione della domanda

VALLO DI DIANO

– La ditta Euroinfissi, specializzata nel settore serramenti e con sede a Sant’Arsenio, è alla ricerca di un apprendista operaio. Per maggiori informazioni ed invio del curriculum è possibile contattare il seguente numero: 333-6615074

– Siamo alla ricerca di giovani talenti nel campo dell’architettura e dell’ingegneria edile, motivati e preparati, pronti a contribuire con competenza e creatività ai nostri progetti. La posizione richiede capacità tecniche e progettuali, nonché una propensione al lavoro in team. Requisiti: laurea in Architettura o Ingegneria Edile-Architettura, età massima di 35 anni, esperienza pratica nell’utilizzo di software di progettazione architettonica ed impiantistica (AutoCAD, Revit, ACCA, ecc.), buone capacità di comunicazione e di lavoro in squadra, passione per l’innovazione e il design sostenibile, disponibilità a continuare la formazione professionale. Offriamo: ambiente di lavoro stimolante e professionale, opportunità di crescita e sviluppo delle competenze, accesso a progetti di alta complessità e rilevanza, formazione continua e aggiornamento professionale, team di lavoro collaborativo e supportivo, retribuzione basata sull’esperienza professionale del candidato. Modalità di candidatura: inviare il proprio curriculum a all’indirizzo e-mail annuncio.studioingegneria@gmail.com. Le candidature saranno valutate con attenzione e solo i profili in linea con i requisiti richiesti saranno contattati per un colloquio

– La ditta “Stabile Antonio di Stabile Nicola” con sede a San Pietro al Tanagro cerca varie figure. Nello specifico sono richiesti: un fabbro; un saldatore; un geometra (con o senza esperienza). Per qualsiasi info contattare il numero 0975/396319 mentre è possibile inviare i curriculum al seguente indirizzo e mail stabile.nicola@libero.it

– La Concessionaria Imparato Service, Partner Audi-Volkswagen-Seat-Cupra con sede nella Zona Industriale di Polla, è alla ricerca di varie figure per ampliamento organico in vista di un nuovo progetto. Nello specifico è richiesto: meccatronico con conoscenza base della meccanica o passione auto; grafico con conoscenza dei seguenti tools: Suite Adobe, CapCut, Canva; magazziniere con esperienza di ricambi o passione auto; aiuto accettazione (anche prima esperienza con passione auto). Età richiesta per tutte le figure: max 30 anni e con domicilio nei paesi limitrofi. Gli interessati possono inviare il proprio curriculum tramite Whatsapp oppure richiedere informazioni al numero 347-5851431

– Società di servizi per l’ingegneria e l’architettura, con sede nel Vallo di Diano, per ampliamento del proprio organico, cerca geometri neodiplomati preferibilmente residenti in zona Vallo di Diano. Inquadramento dopo breve periodo di formazione. Si richiede serietà, dinamicità, ottima predisposizione al lavoro in team e capacità di problem solving. Disponibilità immediata e solo full time. Per candidarsi inviare il curriculum al seguente indirizzo mail tecnici2021@libero.it

– Addesso Living per la sede di Polla seleziona alcuni profili. ADDETTO/A ALLE VENDITE SHOWROOM CERAMICHE E ARREDO BAGNO Sede di lavoro: Polla. Requisiti: esperienza pregressa, anche in settori affini; buona padronanza degli strumenti informatici (Office e software gestionali); ottime doti relazionali, orientamento al cliente e capacità di lavorare in team; disponibilità al lavoro il sabato mattina. CARPENTIERE/MASTRO FERRAIO PER LA LAVORAZIONE FERRO Sede di lavoro: Polla. Requisiti: esperienza pregressa in cantiere nell’assemblaggio di strutture in acciaio per cemento armato; buona capacità di lavorare in squadra; disponibilità a lavorare anche su turni. Invia la tua candidatura a job@addessoliving.it

– Azienda E-commerce di prodotti idrotermosanitari Sede di lavoro: 84030, Atena Lucana (Salerno) Tipo di contratto: Part-time Orario e giorni di lavoro: Dal lunedì al venerdì, 13:30-18:30. Chi siamo E-commerce specializzato nella vendita di prodotti idrotermosanitari per ampliamento organico ricerca e seleziona persona dinamica e precisa per gestire le attività di magazzino. La Tua Giornata Tipo In questo ruolo part-time, dal lunedì al venerdì, dalle 13:30 alle 18:30, ti occuperai di attività essenziali per la gestione del nostro magazzino. Le tue mansioni includeranno gestione merce in entrata: ritiro e controllo accurato dei prodotti in arrivo; preparazione ordini: allestimento, imballaggio e preparazione della merce per la spedizione; logistica spedizioni: etichettatura dei pacchi e consegna ai corrieri; mantenimento ordine: pulizia e organizzazione costante dell’area di lavoro; controllo scorte: gestione dell’inventario di imballi e prodotti a magazzino. Cosa Cerchiamo Vorremmo incontrare una persona che possieda: precisione e attenzione ai dettagli: fondamentale per la gestione della merce, organizzazione e gestione del tempo: per ottimizzare le attività quotidiane, autonomia e spirito di squadra: capacità di lavorare in modo indipendente ma anche in armonia con il team, affidabilità e puntualità: essenziali per la gestione del magazzino, patente B e automunito/a: indispensabile per raggiungere la sede, un’esperienza pregressa nel settore è preferibile, ma siamo aperti a valutare anche profili con entusiasmo e voglia di imparare. Cosa Offriamo: un contratto part-time stabile che ti permette di bilanciare lavoro e impegni personali, un’opportunità di crescita professionale all’interno di un’azienda in espansione, un ambiente di lavoro positivo e dinamico, retribuzione iniziale commisurata alla posizione, con possibilità di adeguamenti basati sulle tue prestazioni e il tuo impegno. Inviare il proprio curriculum vitae entro il 25 agosto all’indirizzo email assunzionecandidati351@gmail.com scrivendo come oggetto della mail: Addetto/a Magazzino Part-Time Nota: Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03

– Supermercato del Vallo di Diano cerca varie figure da inserire in organico. Nello specifico è alla ricerca di uno/a scaffalista, un salumiere/una salumiera. Anche prima esperienza lavorativa. Si richiede disponibilità immediata. Gli interessati possono inviare la propria candidatura con curriculum all’indirizzo vallodidianosa@gmail.com

– Addesso Living, azienda attiva nella rivendita di materiali per l’edilizia, è alla ricerca di personale. L’azienda, nello specifico, ricerca un magazziniere con esperienza pregressa per la sua sede di Polla. Come requisito viene richiesto l’utilizzo del carrello elevatore. Inviare la candidatura a info@addessoliving.it

– Addesso Living è alla ricerca di un autista di autocarro con gru per la sede di Salerno. Requisiti: possesso della patente C-E (requisito indispensabile); esperienza pregressa. Per candidarsi inviare il proprio curriculum all’indirizzo job@addessoliving.it

– L’azienda Pagano Spa, con sede a San Pietro al Tanagro, è alla ricerca di un elettricista. Mansioni e funzioni principali: installare impianti elettrici per abitazioni, edifici commerciali e industriali attenendosi al progetto; riparare impianti elettrici danneggiati o malfunzionanti; eseguire la manutenzione degli impianti elettrici per garantire il corretto funzionamento; risolvere i problemi elettrici e identificare eventuali pericoli per la sicurezza; collaborare con altri professionisti come idraulici e muratori per garantire la corretta installazione degli impianti; testare gli impianti elettrici installati o riparati; verificare e certificare che le installazioni siano conformi a tutti i requisiti di legge. Esperienza Lavorativa: esperienza minimo 2 anni. Età: dai 18 anni ai 60 anni. Titolo di studio: Diploma. Tipologia di patente richiesta per lo svolgimento della mansione: B. RAGIONE SOCIALE PAGANO SPA P-IVA – CODICE FISCALE 03579660659 Giorni lavorativi: Lunedì – Martedì – Mercoledì – Giovedì – Venerdì Articolazione oraria settimanale: 40h FULL-TIME Descrizione sintetica azienda: Impiantistica infrastrutturale CCNL (è obbligatorio allegare copia del CCNL utilizzato in azienda) Metalmeccanico Industria Livello rispetto all’esperienza maturata – Qualifica elettricista, manovale all’assemblaggio elettrico Mansione elettricista. Retribuzione mensile: inquadramento contrattuale in base all’esperienza. Durata del contratto iniziale: 6 MESI / alla possibilità trasformazione t.i. Tipologia contrattuale: Tempo Determinato. LUOGO DI LAVORO: provincia di Salerno, (tratto ferroviario Battipaglia/Padula). COLLOQUIO DI LAVORO: in presenza presso la sede di San Pietro al Tanagro. E’ possibile inviare la propria candidatura alla mail selezioni.hr@paspa.it

– L’azienda Sidel srl di Buonabitacolo, specializzata nei serramenti, seleziona giovani diplomati da inserire nel reparto commerciale. Gli interessati, anche senza esperienza, devono essere aperti alla formazione e a un lavoro di sviluppo e crescita professionale. Prevista continua formazione e supporto completo oltre che un’assunzione diretta. Inviare il curriculum a info@sidelsrl.it

– Gracocem SpA, azienda leader nel settore fornitura di materiale edilizio, ricerca un autista qualificato per unirsi al team con sede a Polla. Requisiti: patente di guida categoria CE + CQC, esperienza pregressa nella guida di autobetoniere o mezzi pesanti, conoscenza delle norme di sicurezza sul lavoro e del Codice della Strada, affidabilità, puntualità e predisposizione al lavoro di squadra, disponibilità a turni flessibili. Sede: contrada Sant’Antuono, SNC, 84035 Polla (SA). Invia il tuo curriculum a job@gracocem.com o contattaci allo 0975-574185. Visita il sito www.gracocem.com Unisciti a Gracocem SpA e costruisci il tuo futuro con noi!

– Adesso Living, azienda attiva nella rivendita di materiali per l’edilizia, è alla ricerca di un magazziniere esperto per la sua sede di Salerno. Le mansioni principali saranno: preparazione degli ordini; carico e scarico merci; consegne sul cantiere. Requisiti minimi richiesti: utilizzo del carrello elevatore. L’annuncio è rivolto a entrambi i sessi, non presenta limiti di età e si richiede disponibilità immediata. Si prega di inviare la candidatura all’indirizzo email job@addessoliving.it, allegando il curriculum vitae con foto e concedendo l’autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 193/03

– La ditta Manzolillo Cono G. Srl, con sede a Teggiano, ricerca operaio magazziniere da inserire nel personale. Per info è possibile contattare il numero 0975-70088

– BENCA, realtà consolidata nel settore kitchen & living con sede a Padula, è alla ricerca di varie figure professionali. In particolare si cercano: un contabile con esperienza da inserire nel proprio team amministrativo. È richiesta una solida conoscenza della contabilità ordinaria e degli adempimenti fiscali. La familiarità con software gestionali sarà considerata un plus. Principali responsabilità: gestione della contabilità generale e degli adempimenti fiscali; registrazione e controllo di fatture attive e passive; redazione di prima nota, riconciliazioni bancarie e scritture contabili; supporto nella predisposizione del bilancio e nei rapporti con il commercialista. Requisiti richiesti: esperienza pregressa in ambito contabile; ottima conoscenza dei principi contabili e delle normative fiscali; preferibile conoscenza di software gestionali contabili; precisione, riservatezza e capacità di lavorare in autonomia. L’offerta di lavoro è rivolta a candidati di entrambi i sessi, in conformità con il D.Lgs. 198/2006. Un magazziniere da inserire nel proprio team logistico. È richiesta una buona conoscenza delle dinamiche di magazzino e l’uso dei principali strumenti informatici per la gestione delle merci. Il possesso del patentino per il muletto costituirà titolo preferenziale. Principali responsabilità: gestione delle attività di carico e scarico merci; controllo qualità e quantità dei materiali in entrata e in uscita; organizzazione e sistemazione del magazzino secondo logiche funzionali; utilizzo di software gestionali per la movimentazione e tracciabilità della merce. Requisiti richiesti: esperienza pregressa in ambito logistico/magazzino; buona conoscenza degli strumenti informatici di base; preferibile possesso del patentino per la conduzione del carrello elevatore; precisione, affidabilità e attitudine al lavoro in team. L’offerta di lavoro è rivolta a candidati di entrambi i sessi, in conformità con il D.Lgs. 198/2006. Un aiuto falegname da inserire nel proprio team di produzione. La figura affiancherà i falegnami esperti nelle attività di lavorazione e montaggio, con possibilità di crescita professionale all’interno dell’azienda. Principali responsabilità: supporto nelle lavorazioni di falegnameria su misura; assistenza nel montaggio e nella rifinitura di arredi; collaborazione nella gestione del laboratorio e degli strumenti di lavoro; cura dell’ordine e della pulizia della postazione. Requisiti richiesti: minima esperienza pregressa in ambito falegnameria o forte motivazione ad apprendere; buona manualità e dimestichezza con gli strumenti da banco; precisione, attenzione ai dettagli e spirito di squadra; flessibilità e disponibilità a lavorare su diversi progetti. L’offerta di lavoro è rivolta a candidati di entrambi i sessi, in conformità con il D.Lgs. 198/2006. Un/una addetto/a al montaggio da inserire nel proprio team operativo. La risorsa si occuperà dell’assemblaggio e del montaggio degli arredi presso i clienti, garantendo precisione, efficienza e attenzione ai dettagli. Principali responsabilità: assemblaggio e montaggio di mobili e complementi d’arredo; verifica della conformità dei pezzi prima del montaggio; interventi di regolazione e rifinitura in fase di installazione; collaborazione con il team tecnico e relazioni con il cliente finale. Requisiti richiesti: esperienza pregressa nel montaggio di arredi o in contesti analoghi; buona manualità e utilizzo degli strumenti di lavoro; precisione, affidabilità e orientamento alla qualità; disponibilità a trasferte giornaliere presso clienti. L’offerta di lavoro è rivolta a candidati di entrambi i sessi, in conformità con il D.Lgs. 198/2006. Per candidarsi CLICCARE QUI

– Sportissimo Bloisi, specializzato in vendita di abbigliamento e scarpe dei marchi più glamour, con sede a Padula Scalo, ricerca una figura da inserire in organico per le vendite online. È richiesta conoscenza dell’utilizzo di programmi del computer. Per informazioni recarsi in sede in Via Nazionale (vicino piazzale di Eurospin) o contattare il 377/5972014

– Cercasi commessa per negozio di ottica nel Vallo di Diano. Inviare curriculum alla mail infovallo1@gmail.com

– Tecno Agri, azienda operante nel settore della produzione di caldaie, è alla ricerca di una risorsa da inserire in organico. Nello specifico si ricerca un operaio addetto alla lavorazione del ferro da inserire nello stabilimento con sede a San Rufo. Per mandare la propria candidatura è possibile contattare Tecno Agri al numero 0975 73358 oppure inviando il proprio curriculum all’indirizzo mail comtecnoagri@tiscali.it

– La Concessionaria Cosilinauto con sede a Sala Consilina e Potenza è alla ricerca di varie figure da inserire in organico. Nello specifico si cercano meccanici e meccatronici. Le figure ricercate devono essere specializzate. Gli interessati possono candidarsi telefonando al numero 335/5387839

– Confesercenti Vallo di Diano, con sede in via San Sebastiano a Sala Consilina, è alla ricerca di una nuova figura. La risorsa si occuperà di: accoglienza clienti e segreteria, gestione pratiche per servizi di supporto alle imprese, politiche attive del lavoro, gestione servizi camerali, rilascio Spid e firme digitali, formazione e gestione pratiche apprendistato, gestione pratiche finanza agevolata, tenuta prima nota e contabilità. Ai candidati si richiede conoscenza del pacchetto Office, diploma di Ragioneria. Sono gradite la laurea in Economia e precedenti esperienze lavorative in gestione amministrativa. Per inviare la candidatura con Curriculum Vitae e C2 storico scrivere a garanziagiovani@impresealcentro.it

– Catena di distribuzione del Vallo di Diano è alla ricerca di personale da inserire in organico. In particolare, si ricerca una figura addetta al reparto pescheria e macelleria, anche senza esperienza in quanto è prevista la possibilità di fare formazione. Sono richieste dinamicità, massima serietà, costanza e voglia di apprendere, buona attitudine al contatto con il pubblico, disponibilità immediata, flessibilità oraria. Mansioni: vendita assistita al banco, operazioni necessarie alla preparazione dei prodotti, osservando le procedure HACCP per la corretta pulizia e conservazione dei prodotti, pulizia del banco e delle attrezzature di lavoro, corretta esposizione e rifornimento dei prodotti. E’ possibile inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo email cercolavorogdo@gmail.com

-Il supermercato Market Morena Grazia con sede a Teggiano è alla ricerca di personale da inserire in organico. In particolare sono richieste figure da inserire part-time o full time nel reparto cucina e in salumeria. Si ricercano, inoltre, cassieri/e e uno scaffalista. Richiesta esperienza, anche minima. La candidatura è rivolta a persone di ambo i sessi. La propria candidatura può essere inviata all’indirizzo mail ricercarisorseumane.61@gmail.com

– Una concessionaria con sede a Sala Consilina ricerca meccanico con esperienza da inserire nel proprio team. Ottima retribuzione rispettando gli orari dalle ore 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30 con sabato libero. Per candidarsi è possibile inviare il proprio curriculum all’indirizzo annuncio.concessionaria@ondanews.it

– Vuoi diventare un meccanico specializzato Audi e Volkswagen? La Concessionaria Imparato Service, con sede nella Zona Industriale di Polla, offre corsi di formazione da parte del gruppo Volkswagen al fine di diventare un responsabile tecnico certificato. Retribuzione e contratto garantiti. E’ possibile contattare la Concessionaria per avere tutte le informazioni al numero 347 5851431, anche tramite Whatsapp

– L’azienda Nola Ferramenta cerca commesso/a magazziniere appassionato alla vendita, alla gestione del magazzino e con forte orientamento alla soddisfazione del cliente. La figura è richiesta per la sede di Sala Consilina. Impiego full time/part time. E’ possibile inviare il proprio curriculum alla mail info@nolaferramenta.it

– La Spolzino Termosanitari Srl, azienda leader nel settore idrotermosanitario, con sede a Sala Consilina, è alla ricerca di una magazziniera da inserire nel proprio organico. Cerchiamo una figura femminile dinamica, organizzata e precisa, pronta a contribuire attivamente nella nostra squadra. Per info e candidature inviare una mail al seguente indirizzo: info@spolzino.it

– Gracocem è alla ricerca di un Responsabile Commerciale. Luogo di lavoro: Gracocem S.p.A. con sede a Padula, via Inselicata, 1. Stiamo cercando un Commerciale dinamico e strategico per entrare a far parte del nostro team. La figura selezionata avrà un ruolo chiave nell’organizzazione e gestione della rete di vendita e nella trattativa con i clienti, contribuendo in modo determinante alla crescita e al successo aziendale. Responsabilità principali: organizzare e gestire la rete di vendita: sviluppo, monitoraggio e supporto agli agenti di zona, garantendo il raggiungimento degli obiettivi di vendita; gestire le trattative con i clienti: instaurare e mantenere rapporti professionali di fiducia, negoziare condizioni commerciali e supportare i clienti nella scelta delle soluzioni più adatte; monitorare il mercato e analizzare i dati di vendita, identificando nuove opportunità di business e ottimizzando i processi commerciali; collaborare con altri reparti aziendali per garantire un servizio al cliente efficiente e tempestivo. Requisiti richiesti: esperienza comprovata nel ruolo commerciale, preferibilmente in il settore della edilizia e ferramenta; capacità organizzative e di leadership per coordinare e ottimizzare la rete di vendita; ottime competenze di negoziazione e comunicazione; orientamento ai risultati e spiccata capacità di problem-solving; disponibilità a trasferte per incontri con clienti e agenti; conoscenza delle principali tecniche di vendita e utilizzo di strumenti di CRM. Cosa offriamo: retribuzione competitiva e pacchetto bonus legato agli obiettivi; opportunità di crescita professionale in un ambiente stimolante; formazione continua per aggiornarsi sulle dinamiche di mercato. Come candidarsi: inviare il proprio curriculum vitae con lettera motivazionale a job@gracocem.com, specificando nell’oggetto Candidatura Commerciale – Rete Vendita e Clienti. Ulteriori informazioni possono essere richieste telefonando allo 0975 574185

– Il negozio Sportissimo Bloisi, con sede in via Nazionale a Padula, è alla ricerca di una commessa. Per candidarsi è possibile contattare il numero 377 5970831. Maggiori informazioni verranno illustrate in negozio durante il colloquio

-La Concessionaria Imparato Service, Partner Audi-Volkswagen-Seat-Cupra con sede nella Zona Industriale di Polla, è alla ricerca di un carrozziere e di un meccanico. Offerta: corsi di formazione presso Volkswagen, contratto di lavoro, ottima retribuzione Gli interessati possono richiedere informazioni o fissare un appuntamento per un colloquio conoscitivo telefonando al numero 347 5857431

– La Concessionaria Imparato Service, Partner Audi-Volkswagen-Seat-Cupra con sede nella Zona Industriale di Polla, per ampliamento del proprio personale è alla ricerca di un magazziniere, preferibilmente con esperienza nel settore dei ricambi auto. Per info e candidature: 347 5851431 – admin@imparatoservice.it

– L’azienda Lagalla Costruzioni di Padula è alla ricerca di figure professionali da inserire in organico. Nello specifico si cercano: Ingegneri o Geometri. Gli interessati possono inviare il proprio curriculum all’indirizzo risorseumane@lagallacostruzioni.it

– Stiamo selezionando giovani talenti per il ruolo di Consulenti Vendite. Ti piacerebbe entrare a far parte del nostro team? Invia il tuo curriculum corredato di foto all’indirizzo selezioni@gruppocasale.it Concessionaria Casalmotor Gruppo Casale – Sala Consilina