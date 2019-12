Infol@voro 2.0: assunzioni nel Vallo di Diano. Opportunità per fotografi che amano viaggiare

Ritorna un nuovo appuntamento con Infol@voro 2.0, la rubrica di Ondanews dedicata ad opportunità di lavoro, bandi, concorsi, tirocini, incentivi, premi ed informazioni destinate ai consumatori.

AMBITO NAZIONALE

– L’agenzia fotografica Photofloyd assume candidati che amano viaggiare e fotografare, da inserire presso diversi villaggi turistici presenti sul territorio nazionale e in altri Paesi. Si cercano persone anche senza esperienza, dato che sono previsti corsi di formazione gratuiti. Photofloyd seleziona Fotografi per la copertura di posti di lavoro nei villaggi turistici che lavorano con l’agenzia presenti in Italia, Zanzibar, Madagascar e Kenya. La società, infatti, recluta costantemente freelance disposti a collaborare con l’azienda per realizzare servizi fotografici. Alle risorse selezionate viene offerta una formazione gratuita presso la sede di Roma. Gli interessati possono candidarsi online, visitando la pagina dedicata alle selezioni, compilando l’apposito form di candidatura e allegando il curriculum

– Nuove assunzioni nel mondo delle consegne a domicilio. Deliveroo cerca 500 rider da inserire nel suo organico nelle città italiane che negli ultimi 12 mesi hanno fatto registrare un incremento delle richieste di consegna di cibo a domicilio. Per rientrare nelle 500 assunzioni previste da Deliveroo e diventare rider in una delle città in cui si ricerca personale bisogna avere due requisiti importanti: una bicicletta (motorino o auto) e uno smartphone. Per candidarsi bisogna andare sulla pagina web della piattaforma Deliveroo nella sezione delle candidature; cliccare su comincia ora; inserire la città dove si desidera lavorare; inserire nome, cognome, indirizzo email e numero di telefono; inserire il mezzo di trasporto del quale si dispone (viene chiesto di scegliere e cliccare su una delle icone raffiguranti la bici, motorino e auto); premendo “prosegui” si apre una schermata in cui si richiede di inserire la data di nascita; come ultimo passaggio bisogna dichiarare come si è venuti a conoscenza dell’opportunità di lavoro cliccando su una delle icone (consigliato, passaparola, internet, evento di strada, altro); in ultimo bisogna cliccare su “invia la domanda”

BANDI E CONCORSI

– La Provincia di Catanzaro ha indetto 6 concorsi pubblici per la selezione di 25 figure professionali da assumere a tempo parziale e indeterminato. I partecipanti ai concorsi sosterranno tre prove d’esame: due scritte ed una orale. I bandi scadono il 19 dicembre. Si cercano 3 Funzionari Amministrativi, 3 Funzionari Contabili, 2 Funzionari Tecnici, 8 Istruttori Amministrativi, 5 Istruttori Contabili, 4 Istruttori Tecnici. L’amministrazione si riserva la facoltà di effettuare una prova preselettiva finalizzata a ottimizzare la gestione dei concorsi. Per partecipare ai concorsi per diplomati e laureati i candidati dovranno presentare le domande esclusivamente online entro il 19 dicembre

– Il Ministero dell’Interno ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato alla selezione di 200 prefetti per l’accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia. Si precisa che il 10% dei posti è riservato ai dipendenti dell’Amministrazione civile dell’Interno inquadrati nell’Area funzionale terza. Gli inserimenti avverranno in diverse Prefetture in tutta Italia. Le Prefetture – Uffici territoriali del Governo di prima assegnazione verranno individuate in relazione ai posti di funzione che saranno disponibili alla conclusione del corso di formazione iniziale. E’ richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: Laurea magistrale in giurisprudenza, scienze della politica, relazioni internazionali, scienze delle pubbliche amministrazioni, scienze dell’economia, scienze economico-aziendali, sociologia e ricerca sociale, servizio sociale e politiche sociali, studi europei, scienze storiche; Laurea specialistica in giurisprudenza, teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica, scienze della politica, relazioni internazionali, scienze delle pubbliche amministrazioni, scienze dell’economia, scienze economico-aziendali, sociologia, programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali, storia contemporanea, studi europei; Diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, scienze dell’amministrazione, economia e commercio, economia politica, economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali, sociologia, storia. L’ammissione dei candidati alla procedura concorsuale è subordinata allo svolgimento di una prova preselettiva che potrà essere effettuata ricorrendo, ove necessario, a selezioni decentrate per circoscrizioni territoriali. La procedura selettiva si espleterà attraverso la valutazione dei titoli e il superamento di prove scritte. La domanda di partecipazione deve essere presentata entro il 19 dicembre

VALLO DI DIANO

– Petracca Infissi, nota azienda di Padula da anni dedita alla progettazione e produzione dell’arredamento su misura, dei dettagli d’interno e d’esterno, ricerca diverse figure da inserire in organico. Tra queste l’azienda cerca un geometra, un ragioniere o un laureato in Economia aziendale oppureEconomia e commercio. E’ possibile inviare il curriculum all’indirizzo petraccadesign@libero.it. Per informazioni rivolgersi al numero 338/2552696

– La VALPLASTIK snc sita a Teggiano, operante nel settore delle bioplastiche e degli imballaggi flessibili (buste, sacchetti e carta da banco), cerca agenti di commercio, mono e/o plurimandatari per le zone di Salerno, Vallo di Diano e Basilicata, per i seguenti settori merceologici: Horeca, Gdo, D.O.,ferramenta, macellerie, farmaceutico, industria. Si richiede anche la figura di un elettro-meccanico con esperienza su schede elettroniche. Per informazioni è possibile contattare il numero 0975/70440. Eventuali curricula andranno inviati al seguente indirizzo mail: valplastik@valplastik.com

– L’azienda Sidel s.r.l. di Buonabitacolo, leader nel settore delle porte e dei serramenti, ricerca figure da inserire nel settore produzioni. Nello specifico i candidati, residenti nel Vallo di Diano, dovranno necessariamente possedere un diploma tecnico. Gli interessati possono inviare il curriculum all’indirizzo segreteria@sidelsrl.it

– Azienda in forte espansione con sede nel Vallo di Diano ricerca una figura professionale da inserire nel proprio organico. A tale figura si richiede dinamismo, attitudine al problem solving, buona dialettica, ottima proprietà di scrittura e voglia di portare il proprio contributo in un team già esistente. Si richiede inoltre un buon livello di utilizzo e conoscenza dei seguenti programmi: pacchetto Office, nello specifico Excell e Powerpoint; conoscenza base di programmi per foto ritocco ed impaginazione locandine; ottima padronanza nell’utilizzo dei social media più comuni; predisposizione all’utilizzo di piattaforme web. Gli interessati/e potranno inviare il proprio curriculum vitae completo di foto dando autorizzazione al trattamento dei dati personali D.Lgs 196/03 al seguente indirizzo mail: aziendavallodidiano@gmail.com. La candidatura è aperta ad ambo i sessi

– redazione –