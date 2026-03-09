Ritorna un nuovo appuntamento con Infol@voro 2.0, la rubrica di Ondanews dedicata ad opportunità di lavoro, bandi, concorsi, tirocini, incentivi, premi e informazioni destinate ai consumatori.

AMBITO NAZIONALE

– Gruppo TECNOCASA affiliato nelle zone Centro Storico, Flaminio, Fleming, Prati, San Pietro, Aurelia, Boccea, Gregorio VII, Monteverde Vecchio, Parioli, Trieste, Talenti, Montesacro, Fidene e Tiburtina a Roma seleziona giovani ambosessi da inserire come COLLABORATORI nel ramo immobiliare. REQUISITI: diploma superiore, predisposizione a lavorare in team, ambizione e voglia di crescere, disponibilità al full- time. SI OFFRE: formazione istituzionale erogata direttamente dalla società franchising e in agenzia, accesso a strumenti dedicati, fisso mensile di 1050 euro oltre a provvigioni. Affiancamento operativo, esclusività di zona, percorso personalizzato di crescita professionale. Mentalità imprenditoriale, predisposizione all’applicazione del metodo operativo Tecnocasa, spirito collaborativo ed orientamento al cliente sono le caratteristiche dei giovani ricercati. E’ importante saper utilizzare il pc, internet e posta elettronica. Gli interessati possono inviare il curriculum all’indirizzo info@selezionetecnocasa.it. Per informazioni: 06/4182037. Sempre più giovani, soprattutto dal Vallo di Diano, richiedono di lavorare con il Gruppo TECNOCASA a Roma che per i primi tre mesi sosterrà i nuovi collaboratori

– Deliveroo propone opportunità su tutto il territorio nazionale, con ruoli che spaziano dalla consegna tramite app ai profili specializzati in ambito magazzino, sviluppo commerciale e data analytics. Le selezioni sono rivolte sia a candidati alla prima esperienza sia a professionisti con competenze specifiche. Ecco le offerte di lavoro attuali: ridere in tutta Italia, Addetti al picking senior (Senior Picker) – Milano, Responsabili Magazzino (Warehouse Site Leader) – Milano. Chi desidera proporre la propria candidatura deve consultare il sito web Deliveroo Lavora con noi, dove è presente l’elenco completo delle figure ricercate. Da questa pagina potrete inviare la candidatura per rider

BANDI E CONCORSI

– Al via il concorso per Allievi Marescialli della Guardia di Finanza, con 983 posti a tempo indeterminato suddivisi in 923 per il contingente ordinario e 60 per il contingente di mare. La selezione avverrà attraverso diverse fasi di esame, che includono: prova scritta di preselezione, prova scritta di cultura generale, prova di efficienza fisica, accertamento dell’idoneità psico-fisica, accertamento dell’idoneità attitudinale, prova orale, prova facoltativa di lingua straniera. La domanda di partecipazione deve essere inviata unicamente in modalità telematica entro il 23 marzo attraverso la sezione dedicata della piattaforma inPA

VALLO DI DIANO

– La Oxinola S.r.l., società operante nel campo dei gas tecnici, per la sede di Polla ricerca candidati interessati a svolgere un tirocinio formativo retribuito che prevede un periodo di orientamento e di formazione, svolto in un contesto lavorativo interessante e finalizzato all’inserimento e alla stabilizzazione lavorativa. La risorsa ideale deve essere in possesso di diploma di scuola superiore di profilo tecnico. Mansione: gestione del magazzino, ricevimento e spedizione merci, emissione documenti di trasporto, consegne su clientela. Requisiti: forte motivazione e determinazione, capacità di collaborazione in team e organizzazione, capacità manuali, abilità alla guida di automezzi. L’annuncio è rivolto ad entrambi i sessi. Per candidature inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo email: lavoraconnoi@oxinola.it

– L’Hotel Villa Venus con sede in via Mascero ad Atena Lucana amplia il suo organico. La struttura ricerca un/una receptionist per il turno notturno. Si richiedono serietà, conoscenza base della lingua inglese, spirito di squadra e serietà. Le persone interessate alla mansione possono inviare la propria candidadura allegata di curriculum vitae all’indirizzo email info@hotelvillavenus.it

– Noto locale del Vallo di Diano per ampliamento dell’organico è alla ricerca delle figure di barista e cameriere. Per informazioni e candidature chiamare il 335/5624659 oppure scrivere a futurafgsrl@yahoo.com

– Il supermercato Coop Polla è alla ricerca di salumieri per ampliamento dell’organico. La figura deve possedere esperienza nel settore. L’annuncio è rivolto ad entrambi i sessi. Le persone interessate a candidarsi all’offerta di lavoro possono inviare il curriculum all’indirizzo cooppolla@gmail.com

– Azienda con sede nel Vallo di Diano è alla ricerca di una figura femminile per la gestione delle pagine social. La risorsa, nel dettaglio, dovrà occuparsi anche della creazione di contenuti da pubblicare sui vari social dell’azienda. Per maggiori dettagli e per inviare il proprio curriculum è possibile scrivere alla seguente mail: annuncilavoro@ondanews.it specificando nell’oggetto l’annuncio

– Impresa di costruzioni del Vallo di Diano è alla ricerca di ingegneri e architetti da inserire in organico. Gli interessati possono inviare la propria candidatura a candidatura.costruzioni@gmail.com

– Per ampliamento dell’organico il supermercato Coop Polla è alla ricerca di una cassiera/repartista. Le persone interessate a candidarsi all’offerta di lavoro possono inviare il curriculum all’indirizzo cooppolla@gmail.com

– Magic Hotel di Atena Lucana cerca una figura da inserire in sala full time o part time, con orari flessibili. Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 348 3973163

– La Concessionaria Imparato Service, Partner Audi-Volkswagen-Seat-Cupra con sede nella Zona Industriale di Polla, è alla ricerca di una figura in amministrazione. E’ richiesta, nel dettaglio, un’esperienza di base di gestione della contabilità. L’annuncio è rivolto ad entrambi i sessi. Verranno prese in considerazione soltanto le persone che hanno il domicilio nei paesi limitrofi. Gli interessati possono inviare il proprio curriculum tramite whatsapp al numero 347-5851431

– Cercasi commessa per negozio di ottica nel Vallo di Diano. Inviare curriculum alla mail infovallo1@gmail.com

– Il supermercato Sole 365 con sede a Sala Consilina è alla ricerca di personale. Sono richieste diverse figure da inserire nei vari reparti dell’attività commerciale. Gli interessati possono inviare il proprio curriculum vitae oppure telefonare al numero 392/4562367

– Sportissimo Bloisi con sede a Padula Scalo, specializzato in vendita di abbigliamento e scarpe dei marchi più glamour, ricerca una commessa, anche part time, da inserire nel reparto sportivo. Per informazioni è possibile recarsi nella sede di via Nazionale. In alternativa ci si può rivolgere al numero 377/5972014

– Russo Service Srl di Sala Consilina è alla ricerca di due figure da integrare nel proprio team. Le figure richieste sono: meccanici; elettrauti. Per queste mansioni sono ricercate persone sia con comprovata esperienza, sia giovani da formare alla prima esperienza. I candidati possono inviare i loro curriculum all’indirizzo mail info@russoservicesrl.com Per ulteriori informazioni chiamare lo 0975 21730, interno 4

– La Concessionaria Imparato Service, Partner Audi-Volkswagen-Seat-Cupra con sede nella Zona Industriale di Polla, è alla ricerca di un carrozziere e di un meccanico. Offerta: corsi di formazione presso Volkswagen; contratto di lavoro; ottima retribuzione. Gli interessati possono richiedere informazioni o fissare un appuntamento per un colloquio conoscitivo telefonando al numero 347 5851431

– Siamo alla ricerca di giovani talenti nel campo dell’architettura e dell’ingegneria edile, motivati e preparati, pronti a contribuire con competenza e creatività ai nostri progetti. La posizione richiede capacità tecniche e progettuali, nonché una propensione al lavoro in team. Requisiti: laurea in Architettura o Ingegneria Edile-Architettura, età massima di 35 anni, esperienza pratica nell’utilizzo di software di progettazione architettonica ed impiantistica (AutoCAD, Revit, ACCA, ecc.), buone capacità di comunicazione e di lavoro in squadra, passione per l’innovazione e il design sostenibile, disponibilità a continuare la formazione professionale. Offriamo: ambiente di lavoro stimolante e professionale, opportunità di crescita e sviluppo delle competenze, accesso a progetti di alta complessità e rilevanza, formazione continua e aggiornamento professionale, team di lavoro collaborativo e supportivo, retribuzione basata sull’esperienza professionale del candidato. Inviare il proprio curriculum a all’indirizzo e-mail annuncio.studioingegneria@gmail.com. Le candidature saranno valutate con attenzione e solo i profili in linea con i requisiti richiesti saranno contattati per un colloquio

– L’azienda Manzolillo Cono G. Srl, con sede a Silla di Sassano, ricerca autisti. Patente richiesta: C e CQC. È possibile inviare la propria proposta al seguente indirizzo: contabile.mansider@libero.it Info al numero 0975 70088

– La ditta Manzolillo Cono G. Srl, con sede a Teggiano, ricerca operaio magazziniere da inserire nel personale. Per info è possibile contattare il numero 0975 70088

– Pagano spa, azienda di San Pietro al Tanagro, è alla ricerca di una figura per la sede di Roma. In particolare si cerca un preventivista nel settore impiantistico. Figura Senior o Junior con diploma e/o Laurea tecnica. Per candidarsi inviare il curriculum a selezioni.hr@paspa.it

– Addesso Living per la sede di Polla seleziona alcuni profili. ADDETTO/A ALLE VENDITE SHOWROOM CERAMICHE E ARREDO BAGNO Sede di lavoro: Polla. Requisiti: esperienza pregressa, anche in settori affini; buona padronanza degli strumenti informatici (Office e software gestionali); ottime doti relazionali, orientamento al cliente e capacità di lavorare in team; disponibilità al lavoro il sabato mattina. CARPENTIERE/MASTRO FERRAIO PER LA LAVORAZIONE FERRO Sede di lavoro: Polla. Requisiti: esperienza pregressa in cantiere nell’assemblaggio di strutture in acciaio per cemento armato; buona capacità di lavorare in squadra; disponibilità a lavorare anche su turni. Invia la tua candidatura a job@addessoliving.it

– Addesso Living, azienda attiva nella rivendita di materiali per l’edilizia, è alla ricerca di personale. L’azienda, nello specifico, ricerca un magazziniere con esperienza pregressa per la sua sede di Polla. Come requisito viene richiesto l’utilizzo del carrello elevatore. Inviare la candidatura a info@addessoliving.it

– L’azienda Cardinale Group, con sede nella zona industriale di Teggiano, è alla ricerca della figura di magazziniere. E’ possibile inviare il proprio curriculum all’indirizzo mail lavoro@cardinalegroup.it

– Addesso Living è alla ricerca di un autista di autocarro con gru per la sede di Salerno. Requisiti: possesso della patente C-E (requisito indispensabile); esperienza pregressa. Per candidarsi inviare il proprio curriculum all’indirizzo job@addessoliving.it

– L’azienda Pagano Spa, con sede a San Pietro al Tanagro, è alla ricerca di un elettricista. Mansioni e funzioni principali: installare impianti elettrici per abitazioni, edifici commerciali e industriali attenendosi al progetto; riparare impianti elettrici danneggiati o malfunzionanti; eseguire la manutenzione degli impianti elettrici per garantire il corretto funzionamento; risolvere i problemi elettrici e identificare eventuali pericoli per la sicurezza; collaborare con altri professionisti come idraulici e muratori per garantire la corretta installazione degli impianti; testare gli impianti elettrici installati o riparati; verificare e certificare che le installazioni siano conformi a tutti i requisiti di legge. Esperienza Lavorativa: esperienza minimo 2 anni. Età: dai 18 anni ai 60 anni. Titolo di studio: Diploma. Tipologia di patente richiesta per lo svolgimento della mansione: B. RAGIONE SOCIALE PAGANO SPA P-IVA – CODICE FISCALE 03579660659 Giorni lavorativi: Lunedì – Martedì – Mercoledì – Giovedì – Venerdì Articolazione oraria settimanale: 40h FULL-TIME Descrizione sintetica azienda: Impiantistica infrastrutturale CCNL (è obbligatorio allegare copia del CCNL utilizzato in azienda) Metalmeccanico Industria Livello rispetto all’esperienza maturata – Qualifica elettricista, manovale all’assemblaggio elettrico Mansione elettricista. Retribuzione mensile: inquadramento contrattuale in base all’esperienza. Durata del contratto iniziale: 6 MESI / alla possibilità trasformazione t.i. Tipologia contrattuale: Tempo Determinato. LUOGO DI LAVORO: provincia di Salerno, (tratto ferroviario Battipaglia/Padula). COLLOQUIO DI LAVORO: in presenza presso la sede di San Pietro al Tanagro. E’ possibile inviare la propria candidatura alla mail selezioni.hr@paspa.it

– L’azienda Sidel srl di Buonabitacolo, specializzata nei serramenti, seleziona giovani diplomati da inserire nel reparto commerciale. Gli interessati, anche senza esperienza, devono essere aperti alla formazione e a un lavoro di sviluppo e crescita professionale. Prevista continua formazione e supporto completo oltre che un’assunzione diretta. Inviare il curriculum a info@sidelsrl.it

– Gracocem SpA, azienda leader nel settore fornitura di materiale edilizio, ricerca un autista qualificato per unirsi al team con sede a Polla. Requisiti: patente di guida categoria CE + CQC, esperienza pregressa nella guida di autobetoniere o mezzi pesanti, conoscenza delle norme di sicurezza sul lavoro e del Codice della Strada, affidabilità, puntualità e predisposizione al lavoro di squadra, disponibilità a turni flessibili. Sede: contrada Sant’Antuono, SNC, 84035 Polla (SA). Invia il tuo curriculum a job@gracocem.com o contattaci allo 0975-574185. Visita il sito www.gracocem.com Unisciti a Gracocem SpA e costruisci il tuo futuro con noi!

– Adesso Living, azienda attiva nella rivendita di materiali per l’edilizia, è alla ricerca di un magazziniere esperto per la sua sede di Salerno. Le mansioni principali saranno: preparazione degli ordini; carico e scarico merci; consegne sul cantiere. Requisiti minimi richiesti: utilizzo del carrello elevatore. L’annuncio è rivolto a entrambi i sessi, non presenta limiti di età e si richiede disponibilità immediata. Si prega di inviare la candidatura all’indirizzo email job@addessoliving.it, allegando il curriculum vitae con foto e concedendo l’autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 193/03

– La Concessionaria Cosilinauto con sede a Sala Consilina e Potenza è alla ricerca di varie figure da inserire in organico. Nello specifico si cercano meccanici e meccatronici. Le figure ricercate devono essere specializzate. Gli interessati possono candidarsi telefonando al numero 335/5387839

– Una concessionaria con sede a Sala Consilina ricerca meccanico con esperienza da inserire nel proprio team. Ottima retribuzione rispettando gli orari dalle ore 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30 con sabato libero. Per candidarsi è possibile inviare il proprio curriculum all’indirizzo annuncio.concessionaria@ondanews.it