Infiltrazioni nella Cappella di San Giovanni a San Pietro al Tanagro.

Nel luogo di culto situato nel rione Torre, come si evince dalle foto pubblicate da una parrocchiana che ha lanciato un appello, è presente un buco nel soffitto con infiltrazioni di acqua.

Sulla questione è intervenuto il parroco don Tony Palma che, contattato dalla nostra redazione, ha spiegato che ha già interpellato le autorità competenti.

“C’è sicuramente bisogno di un lavoro di restauro – spiega don Tony – Ho già parlato con la Curia e ho proposto l’istituzione di un Comitato che sarà composto dai parrocchiani del rione e non solo e che si occuperà di fare rapporto e seguire l’iter per sistemare la Cappella. L’idea è quella di impegnare e coinvolgere la comunità e ho proposto l’iniziativa al vescovo”.

Il parroco, sempre attento alle esigenze della sua comunità, ha anche chiarito che ha sollecitato un sopralluogo da parte della Soprintendenza e dell’Ufficio Tecnico.