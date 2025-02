E’ indignazione a Battipaglia dove ignoti hanno bruciato i libri posizionati nella casetta della “Librovia”, installata sabato davanti alle scuole del rione Carmine Turco.

A denunciare l’accaduto è l’associazione “Civica Mente”.

“Qualcuno ha scelto di dare fuoco ai libri, danneggiando un’iniziativa che rappresenta un punto di incontro culturale per tutta la comunità che proprio sabato si è riunita per accogliere la Librovia – spiegano -. Potremmo limitarci a dire che è stata una ragazzata, ma di ragazzate, di adulti e piccini, si sta riempiendo la cronaca quotidiana e tutto questo non fa che amplificare la percezione di non luogo in cui ormai versa Battipaglia“.

“Questo gesto, avvenuto proprio davanti a una scuola, fa schifo – continuano da Civica Mente -. E quando si arrivano a bruciare dei libri (o a buttarli, come nelle scorse settimane) non è mai un buon segnale. La Librovia nasce per dare fuoco alle coscienze, alla curiosità dei giovani, all’entusiasmo delle comunità che abitano i quartieri“.

L’associazione fa sapere che già nuovi libri hanno riempito la casetta per continuare ad offrire ai ragazzi e agli abitanti del rione un luogo di lettura e di crescita.