Salerno si piazza 27esima nella classifica del Sole 24 Ore relativa all’indice del clima confermandosi una delle mete più piacevoli d’Italia per quanto riguarda il benessere climatico.

Nella classifica sono state 107 province le monitorate. Sia Salerno che Napoli (24esima) superano i grandi centri industriali e le città del Nord: Milano, ad esempio, è al 71esimo posto.

Tra i parametri che poi compongono la classifica generale ci sono l’escursione termica, i giorni freddi, il soleggiamento, l’umidità, la nebbia, le ondate di calore. Entrambe le città costiere beneficiano dell’effetto mitigatore del Mar Tirreno, che limita le ondate di calore più estreme e riduce drasticamente i giorni freddi, parametro dove si ottiene un buon punteggio.

La classifica sul clima, in particolare, fotografa il benessere climatico e racconta quali sono le città capoluogo in grado di offrire le condizioni meteo migliori a chi vive sul territorio in base ai dati medi rilevati nell’arco del decennio 2015-2025.

L’Indice del clima del Sole 24 Ore è stato pubblicato per la prima volta nel 2019 ed è basato sui dati forniti da 3bmeteo. Le informazioni provengono da oltre duemila centraline meteorologiche presenti in Italia e comprendono rilevazioni effettuate su base esaoraria. Per ogni città capoluogo vengono analizzati circa 16 mila valori climatici, poi sintetizzati nei quindici indicatori utilizzati per la classifica finale.

Al primo posto risulta la città di Bari.