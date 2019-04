Caso Hospice di Eboli. Chiesto rinvio a giudizio per 17 persone per la scomparsa di alcuni medicinali

E’ stato chiesto il rinvio a giudizio per l’indagine sull’Hospice “Il Giardino dei Girasoli” di Eboli. Come si legge sul quotidiano “La Città di Salerno”, al dottor Alessandro Marra è contestato l’omicidio volontario del 28enne di Battipaglia, malato terminale di cancro a cui è stata somministrata una dose letale di un farmaco. Il sostituto procuratore Elena Guarino ha anche chiesto il processo per 17 medici e infermieri che rispondono di truffa, falso ideologico, peculato per la dispensa di farmaci e materiale ospedaliero, abuso d’ufficio e omessa denuncia.

A denunciare i fatti è stata la caposala e responsabile dei medicinali che di ritorno dalle ferie, esaminando i registri di carico e scarico dei medicinali, si è accorta che mancavano delle fiale di morfina. Il medicinale mancante era stato consegnato ad un paziente che non era in cura all’Hospice.

Dopo la denuncia è partita l’indagine dei Carabinieri Nas di Salerno ed è stato scoperto che dalla farmacia non spariva solo la morfina ma anche altri farmaci comuni.

– Annamaria Lotierzo –

