Presunti appalti truccati in Provincia di Salerno, il Pubblico Ministero ha depositato ieri la richiesta di archiviazione di tutte le contestazioni per gli indagati.

I coinvolti nella vicenda sono Luca Cascone, un componente dello staff dell’ex Sindaco di Capaccio Paestum Franco Alfieri, il Direttore del Settore Viabilità della Provincia di Salerno, il dirigente di una società, la Responsabile dell’Area Manutenzione e il Responsabile dell’Area Lavori Pubblici del Comune di Capaccio Paestum.

Sono indagati per turbata libertà degli incanti in concorso e per turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. Gli appalti nel mirino degli inquirenti sono quelli concernenti la realizzazione della Fondovalle Calore, della strada “Aversana” e per la realizzazione del sottopasso a Ogliastro Cilento. Si tratta di un approfondimento d’indagine scaturito dall’inchiesta sugli appalti al Comune di Capaccio Paestum che ha condotto all’arresto di Franco Alfieri e di altre cinque persone.

