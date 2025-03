Si è tenuta stamane in Prefettura una riunione dell’Osservatorio Provinciale sull’incidentalità stradale. Al tavolo, presieduto dal Prefetto Francesco Esposito, hanno preso parte il Comune di Salerno, la Direzione Generale per la Mobilità della Giunta Regionale della Campania, rappresentanti della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco, della Motorizzazione Civile, dell’Ufficio Territoriale ISTAT per la Campania, dell’Automobile Club di Salerno e degli enti proprietari e concessionari delle strade ed autostrade.

L’incontro è stato l’occasione per presentare l’iniziativa “Guida per la tua vita” volta a sensibilizzare, attraverso appositi incontri formativi sui temi della sicurezza stradale, i giovani che si apprestano a conseguire la patente di guida, in particolare sui rischi correlati all’uso di bevande alcoliche e di sostanze stupefacenti. Questi comportamenti, infatti, continuano ad essere tra le principali violazioni accertate del Codice della strada.

L’Osservatorio è partito dall’esame dei dati statistici, forniti dall’Ufficio Territoriale ISTAT per la Campania, relativi al fenomeno dell’incidentalità stradale in provincia di Salerno nel biennio 2023-2024. Dal report risulta che la provincia di Salerno è in linea con il quadro nazionale complessivo sull’incidentalità stradale, con un lieve aumento nel 2024 del numero di incidenti (+2,7%) rispetto all’anno precedente, a fronte di un dato stabile dei feriti (-0,3%) e di un calo del numero dei decessi (-2,6%).

I numeri delle sospensioni delle patenti di guida registrano un aumento nel 2024 (+5%) rispetto all’anno precedente. Tra le principali violazioni, oltre a quelle connesse all’abuso di alcol e di sostanze stupefacenti, ci sono anche il sorpasso vietato e la guida con patente scaduta. Nel corso del 2024 risultano in calo le sospensioni per guida in stato di ebbrezza e per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti rispetto all’anno precedente, anche se tuttora l’abuso di alcol continua a costituire la causa principale delle sospensioni delle patenti e, verosimilmente, resta anche una delle principali cause dell’incidentalità stradale.

Proprio per affrontare a tutto tondo il problema dell’abuso di alcolici da parte dei più giovani e contribuire a formare la cultura della sicurezza è stato elaborato il progetto “Guida per la tua vita”, sorto in seno al “Patto per prevenire e contrastare il disagio giovanile”, firmato in Prefettura il 18 giugno dello scorso anno. L’iniziativa è frutto di un percorso condiviso, con la collaborazione della Motorizzazione Civile, della Sezione Polizia Stradale, dell’ACI, dell’Azienda Sanitaria Locale e delle Associazioni di Categoria delle Autoscuole UNASCA e CONFARCA. E in particolare, nell’ambito dei corsi per conseguire la patente, verrà dedicata una giornata conclusiva alla formazione su specifici temi di sicurezza stradale. La lezione, che si svolgerà presso locali messi a disposizione dall’ASL di Salerno – Dipartimento delle dipendenze patologiche, sarà curata da personale della Polizia Stradale, dell’ASL e della Motorizzazione. Nel corso dell’incontro i ragazzi indosseranno anche appositi visori che simulano la guida in stato di ebbrezza, per comprenderne gli effetti, e al termine saranno sottoposti a un quiz sulla sicurezza stradale e a un questionario di gradimento. Coloro che sceglieranno di aderire all’iniziativa riceveranno lezioni di guida gratuite e un attestato.

Il primo corso partirà a breve e sarà rivolto a un gruppo di circa 30 ragazzi. L’obiettivo condiviso e prioritario è quello di assicurare una effettiva attività di prevenzione dell’infortunistica stradale, improntata a canoni di prudenza e diligenza, attraverso la diffusione di modelli comportamentali virtuosi tra coloro che si apprestano a muovere i primi passi da guidatore, nell’ottica della costruzione di una cultura della sicurezza stradale.

La riunione è stata l’occasione anche per esaminare le novità più significative della legge di modifica del nuovo Codice della strada che, entrata in vigore il 14 dicembre scorso, muove dall’esigenza di dare una risposta efficace alla persistenza di livelli di incidentalità ancora troppo elevati nel nostro Paese. In particolare, la nuova violazione della guida con l’utilizzo di smartphone ha determinato oltre 200 sospensioni delle patenti nei primi mesi dell’anno in corso, evidenziando che molti guidatori assumono comportamenti scorretti che possono essere causa di incidenti stradali. È stato, inoltre, condiviso il programma delle “Giornate formative” che si svolgeranno presso la Prefettura e saranno rivolte ai Corpi di Polizia Municipale della provincia, a cura della Sezione Polizia Stradale di Salerno e della Scuola Regionale delle Polizie Locali.

Al termine dell’incontro, il Prefetto Esposito ha sottolineato: “Per la prima volta entriamo nelle scuole guida per sensibilizzare i giovani neo patentati sul tema della sicurezza stradale e della salute. Confidiamo sul loro aiuto per coinvolgere anche gli adulti e fare passi avanti sulla strada della prevenzione per la tutela della vita”.