Incidente tra San Pietro al Tanagro e Atena Lucana. Perde la vita anche l’anziano di Sant’Arsenio
Si aggrava il bilancio dell’incidente avvenuto lo scorso 18 ottobre sul rettilineo che da San Pietro al Tanagro porta ad Atena Lucana.
E’ deceduto nel primo pomeriggio di oggi all’ospedale “Curto” di Polla Andrea Cardiello, l’86enne che era alla guida della sua Fiat Punto quando si è scontrato con una Peugeot.
La moglie che viaggiava con lui in auto è morta subito dopo lo scontro a causa delle ferite riportate.
Sconvolta l’intera comunità santarsenese per l’ennesima tragica notizia. I coniugi, conosciuti e benvoluti, avevano gestito per diversi anni il bar all’interno dell’ospedale di Sant’Arsenio.