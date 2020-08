Incidente sulla SS18 a Battipaglia, auto si capovolge dopo lo scontro con un tir. Tre feriti

Incidente nel pomeriggio di oggi a Battipaglia, sulla Strada Statale 18.

Per cause in corso di accertamento, una Fiat Panda e un tir si sono scontrati nei pressi di un parcheggio. L’auto, a causa del violento impatto, si è ribaltata.

A bordo dell’auto una famiglia composta da padre, madre e figlia, tutti rimasti feriti.

Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Verde insieme ai Vigili del Fuoco che hanno dovuto estrarre un ferito rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo.

Le condizioni dei feriti, trasferiti presso l’ospedale di Battipaglia, pare non destino preoccupazione.

– Paola Federico –