Incidente stradale nella notte sul raccordo Sicignano – Potenza, al km 2 in direzione Potenza.

Per cause in corso di accertamento, un 25enne a bordo di una Nissan Micra ha perso improvvisamente il controllo del veicolo e ha sfondato la barriera di protezione centrale invadendo la corsia di marcia opposta.

Su posto si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Potenza che hanno estratto il conducente dall’auto, bloccato tra le lamiere. I sanitari del 118 hanno subito provveduto a trasportare il 25enne, ferito, in ospedale.

Sul luogo dell’incidente presenti anche i Carabinieri e l’Anas.

– Paola Federico –