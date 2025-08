Paura ieri pomeriggio nella Zona Industriale di Montecorvino Pugliano dove si è verificato un incidente sul lavoro.

Nel pomeriggio tre operai, per cause da accertare, sono caduti da un cestello mentre erano impegnati in una riparazione all’interno di un’attività commerciale all’ingrosso.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del VOPI con ambulanza e automedica che, dopo i primi soccorsi, hanno trasportato i tre feriti all‘ospedale “Ruggi” di Salerno a causa dei traumi riportati.

Fortunatamente nessuno dei tre sarebbe in pericolo di vita.