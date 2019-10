Incidente sul lavoro a Campagna. Forza Nuova e Sinlai:”Troppe vittime, bisogna fermare questa strage”

I rappresentanti di Forza Nuova, Ivano Manno, e del sindacato Sinlai, Valerio Arenare, sono intervenuti a seguito del tragico incidente sul lavoro avvenuto ieri a Campagna.

Un uomo, mentre lavorava presso un’impresa che si occupa di autoespurghi, è morto a causa dell’esplosione del retro di un’autocisterna sulla quale si trovava per svolgere manutenzione.

“Si tratta dell’ennesimo decesso sul posto di lavoro in Italia – afferma Manno -. Porgiamo le nostre condoglianze alla famiglia del lavoratore deceduto e siamo vicini ai suoi colleghi. Ci auguriamo che presto venga chiarita la dinamica dell’incidente, ma soprattutto ci auguriamo che si trovi una soluzione per fermare l’enorme numero di incidenti sul lavoro”.

Anche il segretario nazionale del Sindacato Sinlai, Valerio Arenare, esprime il suo cordoglio nei confronti della famiglia del lavoratore deceduto. “È assurdo che in soli 3 giorni abbiamo registrato più di 15 incidenti in Italia di cui alcuni mortali – sottolinea -, questo significa che bisogna intervenire con estrema urgenza per fermare questa strage, e lo stiamo dicendo da mesi ma non veniamo ascoltati. Lunedì ricorderemo a Roma le tantissime vittime del lavoro ed inizieremo una serie di proteste affinché si inizi, seriamente, a pensare a dei rimedi alla situazione“.

– Paola Federico –

