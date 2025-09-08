Incidente sul lavoro a Bellizzi. Operaio ferito trasportato in ospedale
Incidente sul lavoro oggi pomeriggio a Bellizzi dove un operaio è rimasto gravemente ferito.
Dalle prime ricostruzioni dell’accaduto sarebbe caduta un’impalcatura che serviva per alcuni lavori all’esterno di un palazzo. L’operaio è caduto sull’asfalto riportando serie ferite.
Sul posto i sanitari del 118 che lo hanno trasportato in ospedale e i Carabinieri della Compagnia di Battipaglia per ricostruire la dinamica dell’incidente.
Presenti anche i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Locale per supportare nelle operazioni di soccorso.