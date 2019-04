Incidente sul lavoro a Battipaglia. Giovane operaio precipita al suolo dopo un volo di circa dieci metri

Infortunio sul lavoro ieri sera a Battipaglia dove un operaio 27enne del posto è precipitato al suolo da una decina di metri.

Il fatto è accaduto mentre il 27enne era in un’officina di riparazione di mezzi agricoli in via Inghilterra. La caduta è stata molto violenta e l’uomo è rimasto ferito gravemente.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno provveduto a trasportare il giovane presso l’ospedale “Santa Maria della Speranza” di Battipaglia.

Sull’accaduto indagano i Carabinieri della Compagnia di Battipaglia, al comando del Maggiore Vitantonio Sisto, per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Ore di apprensione a Battipaglia dove il giovane, padre di un bimbo di 4 anni, è conosciuto e stimato da tutti.

– Claudia Monaco –