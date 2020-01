Incidente stradale sull’A2 ad Atena Lucana. Ferito un uomo di Padula

Un incidente stradale si è verificato in serata lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo nei pressi dello svincolo di Atena Lucana.

Una Fiat Panda e una Opel Mokka si sono scontrate per cause in corso di accertamento.

Nell’impatto è rimasto ferito un uomo di Padula che, dopo essere stato soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato all’ospedale “Luigi Curto” per le cure del caso.

Sul posto gli agenti della Sottosezione di Polizia Stradale di Sala Consilina per i rilievi del caso e il personale dell’Anas per ripristinare il tratto interessato e la normale viabilità.

I veicoli coinvolti sono stati recuperati dal Soccorso Stradale ACI Global D’Amelio di Atena Lucana.

– Chiara Di Miele –