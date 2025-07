Grave incidente stradale nella notte in via Pietro del Pezzo a Salerno.

L’impatto si è verificato, per cause in fase di accertamento, tra un’auto e uno scooter. Due giovani che viaggiavano in sella sono stati sbalzati sull’asfalto e hanno riportato serie ferite.

I sanitari della Croce Rossa Italiana li hanno soccorsi e trasportati in codice rosso all’ospedale “Ruggi”.

Sul posto le Forze dell’Ordine per i dovuti rilievi e la ricostruzione della dinamica.