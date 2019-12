Incidente stradale a Salerno. Ferita gravemente una giornalista

Un incidente stradale in cui è rimasta gravemente ferita una giornalista salernitana si è verificato prima dell’alba di questa mattina sul Lungomare Marconi a Salerno.

M.N., di 33 anni, per cause in corso di accertamento, era in sella al suo motorino per far rientro a casa, quando ha avuto l’incidente e ha impattato violentemente sull’asfalto, dopo un volo di qualche metro.

Sul posto, dopo l’immediata richiesta di soccorso da parte di alcuni automobilisti in transito, sono giunte un’ambulanza dell’Humanitas e una rianimativa del Saut del 118.

Per gli accertamenti sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile.

La giornalista è in coma, ricoverata nel reparto di rianimazione dell’Ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno.

– Antonella D’Alto –