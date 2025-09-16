Incidente stradale a Salerno. Due donne investite da una moto sul Lungomare
Incidente stradale questa mattina sul Lungomare Tafuri a Salerno.
Due donne sarebbero state investite mentre attraversavano sulle strisce pedonali. A travolgerle sarebbe stata una moto che percorreva a velocità sostenuta.
Per le sventurate è stato necessario l’intervento dei sanitari del 118 che le hanno trasportate in ospedale per le cure necessarie.
Resta alta l’attenzione sul tema della sicurezza stradale, soprattutto in quell’arteria trafficata di Salerno su cui è stato imposto un limite di velocità pari a 40km/h.