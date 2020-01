Incidente stradale a Sala Consilina. Tre ragazzi feriti, Vigili del Fuoco li estraggono dalle lamiere

E’ di tre ragazzi feriti il bilancio dell’incidente stradale che si è verificato nella notte a Sala Consilina in località San Sebastiano.

Per cause in corso di accertamento una Fiat Punto ha perso il controllo, andando a sbattere. E’ stato necessario l’intervento sul posto dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina, agli ordini del caposquadra Alessandro Morello, che hanno estratto i tre dalle lamiere.

Feriti tre ragazzi del posto che, soccorsi dai sanitari del 118, sono stati trasportati all’ospedale “Luigi Curto” di Polla.

Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina per effettuare i rilievi del caso e ricostruire la dinamica dell’incidente.

– Chiara Di Miele –