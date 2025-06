Si riunisce in un momento di preghiera la comunità di Marina di Camerota, preoccupata per le condizioni critiche in cui versa il 30enne coinvolto in un incidente stradale mercoledì sera.

Stasera alle ore 20.00 nella chiesa di San Nicola si terrà una veglia di preghiera per il ragazzo che si trovava alla guida del suo scooter quando si è scontrato con una Fiat Panda.

E’ ricoverato all’ospedale “del Mare” a Napoli, dove è stato trasferito in elisoccorso poiché le ferite sono apparse subito gravi.

