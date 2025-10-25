Incidente stradale a Eboli. Auto finisce fuori strada e si ribalta
Incidente stradale questo pomeriggio ad Eboli.
In località Campolongo una Opel Astra è finita fuori strada ribaltandosi.
L’auto avrebbe prima urtato un furgone Fiat Doblò e poi ha sradicato una cassetta dell’Enel lasciando le abitazioni vicine senza energia elettrica per qualche ora.
Feriti tre extracomunitari che viaggiavano a bordo del veicolo e che sono stati trasportati in ospedale dai sanitari del 118.
Sul luogo dell’incidente si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco e della Polizia Municipale per dirigere il traffico.
Alle Forze dell’Ordine spetta chiarire l’esatta dinamica che ha portato il conducente fuori strada.