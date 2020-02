Incidente stradale questa mattina a Battipaglia.

Per cause in corso di accertamento, un’auto si è ribaltata su un lato nei pressi della rotatoria di ingresso alla città.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 10 e, fortunatamente, il conducente non ha riportato gravi ferite.

Sul posto si è comunque reso necessario l’intervenuto dei sanitari del 118 e della Polizia Municipale per i rilievi e il controllo del traffico, che ha subito qualche rallentamento.

– Paola Federico –