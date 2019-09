Incidente nei campi a Corleto Monforte. Anziano gravemente ferito dalla sua motozappa

Un grave incidente nei campi si è consumato nella tarda mattinata a Corleto Monforte. R.N., un 79enne del posto, per cause in corso di accertamento, è rimasto gravemente ferito mentre stava utilizzando nell’orto la sua motozappa.

Sarebbe infatti rimasto incastrato con una gamba nel mezzo durante una manovra. Soccorso dai sanitari del 118 è stato trasportato fino a Sant’Angelo a Fasanella dove un’eliambulanza lo ha poi condotto all’ospedale “Ruggi” di Salerno. Qui è stato sottoposto ad un intervento chirurgico a causa delle gravissime ferite riportate agli arti.

Sul posto si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per liberare il corpo dell’anziano dal mezzo agricolo.

Rilievi del caso affidati ai Carabinieri della Stazione di Bellosguardo, coordinati dalla Compagnia di Sala Consilina agli ordini del Capitano Davide Acquaviva, che dovranno ricostruire la dinamica esatta dell’incidente.

– Chiara Di Miele –