Triste epilogo per l’incidente avvenuto lo scorso 5 febbraio in via Gian Battista Vico ad Agropoli.

Ha infatti perso la vita anche l’82enne Gilda Romano, moglie dell’84 Giuseppe Malzone morto sul colpo a causa dell’impatto. L’auto sulla quale viaggiavano i due è uscita fuori strada sfondando una ringhiera e finendo nel parcheggio sottostante.

L’anziana era stata ricoverata in gravi condizioni dapprima al “San Luca” di Vallo della Lucania e successivamente al “Ruggi” di Salerno dove era stata trasferita a causa del peggioramento delle sue condizioni.

Dolore per la drammatica vicenda a Castellabate, luogo dove la coppia abitava ed era conosciuta e stimata. I funerali di Gilda saranno celebrati domani alle ore 15 nella chiesa di Santa Maria a Mare.

