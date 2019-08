Incidente lungo la Strada Statale 19 a Sala Consilina. Feriti due bambini

Un incidente stradale si è verificato questo pomeriggio lungo la Strada Statale 19 a Sala Consilina.

Per cause in corso di accertamento, una Citroen C3 con a bordo una famiglia del posto è finita in una banchina di cemento dopo che il conducente ha perso il controllo del veicolo.

Nello scontro sono rimasti feriti due bambini che sono stati trasportati dai sanitari del 118 presso l’ospedale “Luigi Curto” di Polla.

Sul posto, per i rilievi del caso, i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina.

Sul posto l‘Arechi Multiservice Ditta Paciello di Sassano per il ripristino e la pulizia del tratto interessato dall’incidente

– Elena Francesca Comuniello –