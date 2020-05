Incidente in una fabbrica di fuochi pirotecnici a Perdifumo. Titolare ustionato e ricoverato al “Cardarelli”

Incidente all’interno di una fabbrica di fuochi pirotecnici a Vatolla di Perdifumo.

Il titolare della fabbrica è rimasto ustionato dopo aver maneggiato dei materiali che si sono mischiati tra di loro provocando una reazione chimica.

L’uomo ha riportato ustioni sulla parte inferiore del corpo.

Immediato il soccorso dei sanitari del 118 e il trasferimento in eliambulanza presso l’ospedale “Cardarelli” di Napoli. Il titolare della fabbrica non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto presenti i Vigili del Fuoco per domare le fiamme e le Forze dell’Ordine.

Si indaga per ricostruire l’accaduto.

– Claudia Monaco –