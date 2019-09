Incidente in scooter lungo l’A2 tra Pontecagnano e Montecorvino. Centauro gravemente ferito

Paura oggi per un centauro in sella ad uno scooter lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo tra gli svincoli di Pontecagnano e Montecorvino Rovella, al km 21.

Per cause in corso di accertamento l’uomo ha perso il controllo del motociclo ed è stato sbalzato violentemente sull’asfalto.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 che lo hanno soccorso e trasportato in Codice Rosso presso l’ospedale “Ruggi” di Salerno.

Presenti gli uomini dell’Anas per il ripristino della viabilità e gli agenti della Sottosezione di Polizia Stradale di Eboli per i rilievi del caso e ricostruire la dinamica.

– Chiara Di Miele –