Grave incidente in A2 del Mediterraneo nella tarda mattinata tra San Mango Piemonte e Pontecagnano in direzione Sud.

Per cause da accertare una Fiat 500 e una Fiat 600 si sono scontrate e quest’ultima si è ribaltata in autostrada. Nell’impatto è rimasto coinvolto anche un camion seppur riportando lievi danni.

I conducenti delle auto sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati in ospedale. Tra loro un anziano in condizioni che sarebbero gravi.

Sul posto le squadre Anas per il ripristino della viabilità ordinaria e gli agenti della Polizia Stradale che dovranno ricostruire la dinamica dell’incidente.