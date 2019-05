Incidente in A2 tra Fisciano e Lancusi. Scontro tra due auto e un camion, una persona ferita

Un incidente si è verificato questa mattina lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo tra gli svincoli di Fisciano e Lancusi in direzione Sud.

Per cause in corso di accertamento due automobili e un camion si sono scontrati. Nell’impatto una persona è rimasta ferita e, dopo essere stata soccorsa dai sanitari del 118, è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.

Sul posto per i rilievi e la ricostruzione della dinamica sono intervenuti gli agenti della Sottosezione della Polizia Stradale di Eboli, coordinati dal Centro Operativo Autostradale di Sala Consilina diretto dal Vice Questore, dottor Francesco Minniti.

Presente anche il personale dell’Anas per il ripristino del tratto autostradale interessato dall’incidente. L’intera carreggiata è rimasta bloccata al traffico per consentire le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi coinvolti nello scontro.

– Chiara Di Miele –