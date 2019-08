Incidente in A2 tra Campagna e Contursi. Auto si ribalta in galleria, una persona ferita

Un incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio nella galleria lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo al km 47 in direzione Sud tra gli svincoli di Campagna e Contursi Terme.

Per cause in corso di accertamento un uomo alla guida di un’Alfa Romeo ha perso il controllo del veicolo che, dopo aver urtato una parete della galleria, si è ribaltato sulla carreggiata. Il conducente è rimasto ferito e, dopo essere stato soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato in ospedale per le cure del caso.

Sul posto per ricostruire la dinamica dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Sottosezione di Polizia Stradale di Eboli mentre il ripristino della viabilità è toccato al personale dell’Anas.

E’ stato necessario anche l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Eboli.

Il traffico ha subito una serie di rallentamenti dovuti alle operazioni di soccorso e di recupero dell’auto ribaltata lungo l’arteria.

– Chiara Di Miele –