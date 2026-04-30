Incidente in A2 del Mediterraneo questo pomeriggio al km 107 in direzione Sud tra Sala Consilina e Padula.

Per cause da accertare l’impatto ha coinvolto una Nissan Qashqai con a bordo una coppia e un Fiat Doblò Cargo con un uomo al volante. Quest’ultimo è rimasto ferito e i sanitari della Croce Rossa lo hanno trasportato all’ospedale di Polla.

Rilievi del caso affidati alla Sottosezione di Polizia Stradale di Sala Consilina, mentre la normale viabilità è stata ripristinata dalle squadre Anas.

I veicoli coinvolti sono stati recuperati dal Soccorso Stradale ACI Global D’Amelio di Atena Lucana.