Un incidente stradale questa mattina si è verificato in A2 del Mediterraneo tra Atena Lucana e Polla in direzione Nord.

Per cause da accertare una Fiat 600 con al volante un uomo del potentino ha tamponato una bisarca. Violento l’impatto che ha distrutto l’utilitaria e ferito il conducente che è stato trasportato in ospedale a Polla dai sanitari del 118.

Sul posto gli agenti della Sottosezione di Polizia Stradale di Sala Consilina per ricostruire la dinamica e le squadre Anas.

L’auto è stata rimossa dal Soccorso Stradale Menafra Multiservice di Sala Consilina.