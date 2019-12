Incidente in A2 del Mediterraneo. Due auto si scontrano violentemente tra Battipaglia ed Eboli

Paura nel tardo pomeriggio di oggi lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo al km 33+100 in direzione Sud, tra gli svincoli di Battipaglia ed Eboli.

Per cause in corso di accertamento due auto si sono violentemente scontrate. Nell’impatto sono rimasti lievemente feriti i conducenti. Fortunatamente le loro condizioni non sembrerebbero destare particolare preoccupazione e non c’è stato bisogno del trasporto in ospedale.

Sul posto è intervenuta una squadra del personale dell’Anas per ripristinare il tratto di autostrada interessato dallo scontro e la normale viabilità che ha subito dei rallentamenti.

I veicoli in transito, infatti, sono stati deviati sulla corsia di sorpasso.

Rilievi del caso affidati agli agenti della Sottosezione di Polizia Stradale di Eboli.

– Chiara Di Miele –