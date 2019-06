Incidente in A2 a Salerno. 30enne ferito, ritirata la patente ad una donna

Un incidente si è verificato questa mattina lungo l‘autostrada A2 del Mediterraneo nei pressi di Salerno.

Per cause in corso di accertamento una Hyundai e una Fiat Panda sono rimaste coinvolte nell’impatto. Dopo lo scontro il conducente della Panda, un 30enne di Nocera Inferiore, è rimasto ferito ed è stato soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno trasportato in ospedale.

Alla donna che si trovava alla guida della Hyundai è stata invece ritirata la patente di guida.

Sul posto per i rilievi del caso sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale coordinati dal Centro Operativo Autostradale di Sala Consilina diretto dal Vice Questore, dottor Francesco Minniti.

Presente anche il personale dell’Anas per ripristinare il tratto interessato dallo scontro.

– Chiara Di Miele –