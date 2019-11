Incidente in A2 a Padula. Due auto coinvolte, ferito un uomo di Maratea

Scontro tra auto questo pomeriggio lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo a Padula al km 107 in direzione Sud a pochi metri dallo svincolo autostradale Padula-Buonabitacolo.

Per cause da accertare si è verificato un impatto tra una Kia Sportage con a bordo un uomo di Padula e una Porsche Panamera con a bordo un uomo di Maratea. Nell’impatto il conducente di Maratea è rimasto ferito e si è reso necessario l’intervento dei sanitari del 118 che lo hanno trasportato presso l’ospedale “Curto” di Polla. Le sue condizioni sembrebbero non destare preoccupazione.

Sul posto per effettuare i rilievi sono intervenuti gli agenti della Sottosezione di Polizia Stradale di Sala Consilina.

Presente il personale dell’Anas per ripristinare la viabilità. Il traffico lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo in direzione Sud ha subìto alcuni rallentamenti a causa dell’incidente.

– Claudia Monaco –