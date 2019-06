Incidente in A2 a Battipaglia. Quattro auto coinvolte, una persona ferita

Un incidente stradale si è verificato questa sera lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo all’altezza di Battipaglia.

Per cause in corso di accertamento quattro automobili sono rimaste coinvolte in uno scontro. In seguito all’impatto un 90enne di Cava dei Terreni è rimasto ferito. Soccorso dai sanitari del 118 è stato trasportato in ospedale a Battipaglia per le cure del caso.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Sottosezione di Polizia Stradale di Eboli coordinati dal Centro Operativo Autostradale di Sala Consilina diretto dal Vice Questore Francesco Minniti.

Presente anche il personale dell’Anas per ripristinare il tratto interessato dallo scontro. Il traffico ha subito notevoli rallentamenti con circa 6 km di coda.

