Incidente domestico ad Acciaroli. Anziana ustionata trasferita in eliambulanza al “Cardarelli”
Attimi di paura ad Acciaroli, frazione di Pollica, dove questo pomeriggio un’anziana è rimasta ustionata a seguito di un incidente domestico.
La donna, ultranovantenne, sarebbe rimasta coinvolta nello scoppio di una bombola del gas.
Immediati i soccorsi del 118 che hanno disposto il trasferimento in eliambulanza presso l’ospedale “Cardarelli” di Napoli a causa delle gravi ustioni riportate.
Presenti anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.