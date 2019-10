Incidente di Baronissi. Revocati i domiciliari al 35enne indagato per omicidio stradale

Sono stati revocati gli arresti domiciliari all’uomo che nei giorni scorsi avrebbe provocato un incidente a Baronissi e la conseguente morte di un 21enne.

Il 35enne, indagato per omicidio stradale, ieri mattina è comparso dinanzi al Gip Pipola del Tribunale di Nocera Inferiore per l’udienza di convalida.

L’uomo è stato trovato con un elevato livello di alcol nel sangue subito dopo l’incidente e avrebbe detto di non ricordare nulla di quanto accaduto.

Nell’impatto, le due auto si sono scontrate lungo la Strada Provinciale 27b: il 21enne ha smesso di vivere a causa della gravità delle ferite riportate mentre per il 35enne è scattato l’arresto per guida in stato di ebbrezza.

Al termine dell’udienza, il Giudice per le Indagini Preliminari ha stabilito per l’uomo l’obbligo di non allontanarsi da casa dalle ore 20 alle ore 7.

– Claudia Monaco –

Articolo correlato:

12/10/2019 -Tragico incidente tra Baronissi e Fisciano. 21enne perde la vita, arresto per guida in stato di ebbrezza