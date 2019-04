Incidente a Palinuro. Perde il controllo dell’auto e si scontra con un’ambulanza in sosta

Un incidente si è verificato questo pomeriggio all’ingresso di Palinuro, frazione del comune di Centola.

Per cause in corso di accertamento, un uomo a bordo di un’Opel Corsa ha perso il controllo dell’auto e dopo aver impattato un’Audi ha terminato la corsa contro un’ambulanza dell’associazione onlus “M. Cavallo” di Montano Antilia parcheggiata lungo la strada.

Immediato è stato l’intervento dei Carabinieri della Stazione di Centola guidati dal Logotenente Giuseppe Sanzone e dei Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sapri agli ordini del Maresciallo Bosco.

Due le persone ferite subito soccorse dal personale sanitario del 118 dell’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania ma le loro condizione non desterebbero alcuna preoccupazione.

Notevoli invece i disagi al traffico che per l’intero pomeriggio hanno riguardato la frazione di Palinuro, meta durante queste festività pasquali di numerosi turisti.

– Maria Emilia Cobucci –