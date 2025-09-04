Incidente questo pomeriggio per un camionista a Campagna.

Mentre percorreva la SP38 il mezzo pesante, per cause in corso di accertamento, ha divelto la segnaletica stradale.

E’ stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco di Eboli per rimuovere completamente l’insegna di grandi dimensioni e l’arrivo dei sanitari del VOPI. L’autista, di Cava de’ Tirreni, è stato portato in ospedale ad Eboli per delle escoriazioni.

La strada è stata liberata e così l’autocarro ha ripreso il suo transito.

Fortunatamente nessuna auto né pedoni sono stati coinvolti nell’incidente.